ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій кваліфікації

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Збірна України з футболу не зіграє у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.



Збірна України зіграє товариський матч проти Чехії 8 вересня. Зустріч відбудеться в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена". Початок о 21:45 за київським часом.



ЧС-2022



Кваліфікація. 6-й тур



7 вересня



Група A



19.00. Азербайджан - Португалія. Пряма трансляція - "Футбол 2"



21.45. Ірландія - Сербія

Нагадаємо, 4 вересня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла у Києві внічию з Францією.

Група DГрупа F21.45. Данія - Ізраїль21.45. Фарерські острови - Молдова21.45. Австрія - ШотландіяГрупа G21.45. Чорногорія - Латвія21.45. Норвегія - ГібралтарГрупа Н21.45. Росія - Мальта21.45. Хорватія - Словенія21.45. Словаччина - Кіпр

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