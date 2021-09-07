ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій кваліфікації
Сьогодні, 7 вересня, будуть зіграні 13 матчів 6-го туру кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України з футболу не зіграє у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.
Збірна України зіграє товариський матч проти Чехії 8 вересня. Зустріч відбудеться в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена". Початок о 21:45 за київським часом.
ЧС-2022
Кваліфікація. 6-й тур
7 вересня
Група A
19.00. Азербайджан - Португалія. Пряма трансляція - "Футбол 2"
21.45. Ірландія - Сербія
Група D
21.45. Боснія і Герцеговина - Казахстан. Пряма трансляція - "Футбол 3"
21.45. Франція - Фінляндія. Пряма трансляція - "Футбол 2"
Група F
21.45. Данія - Ізраїль
21.45. Фарерські острови - Молдова
21.45. Австрія - Шотландія
Група G
21.45. Чорногорія - Латвія
21.45. Нідерланди - Туреччина. Пряма трансляція - "Футбол 1"
21.45. Норвегія - Гібралтар
Група Н
21.45. Росія - Мальта
21.45. Хорватія - Словенія
21.45. Словаччина - Кіпр
- Нагадаємо, 4 вересня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла у Києві внічию з Францією.
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