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ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій кваліфікації

7 вересня, 2021 вiвторок
07:00
Спорт Трофей ЧС-2022

Сьогодні, 7 вересня, будуть зіграні 13 матчів 6-го туру кваліфікації ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України з футболу не зіграє у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.

Збірна України зіграє товариський матч проти Чехії 8 вересня. Зустріч відбудеться в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена". Початок о 21:45 за київським часом.

ЧС-2022

Кваліфікація. 6-й тур

7 вересня

Група A

19.00. Азербайджан - Португалія. Пряма трансляція - "Футбол 2"

21.45. Ірландія - Сербія

Група D

21.45. Боснія і Герцеговина - Казахстан. Пряма трансляція - "Футбол 3"

21.45. Франція - Фінляндія. Пряма трансляція - "Футбол 2"
Група F

21.45. Данія - Ізраїль

21.45. Фарерські острови - Молдова

21.45. Австрія - Шотландія
Група G

21.45. Чорногорія - Латвія

21.45. Нідерланди - Туреччина. Пряма трансляція - "Футбол 1"

21.45. Норвегія - Гібралтар
Група Н

21.45. Росія - Мальта

21.45. Хорватія - Словенія

21.45. Словаччина - Кіпр

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