Україна відібрала очки у Франції у відборі ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Києві на НСК "Олімпійський" збірна України вийшла вперед на 44-й хвилині, коли блискучим ударом у дев'ятку забив Микола Шапаренко.

Франція відігралася на початку другого тайму - впритул ворота Андрія П'ятова розстріляв Антоні Марсьяль.

Збірна України зіграла з Францією внічию 1:1, набрала 5 очок та займає в групі D третє місце. Франція з 9 пунктами зберегла лідерство. Фінляндія має 5 балів та йде другою. У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 2 очка.

Збірна України проведе наступний матч відбору 9 жовтня у гостях проти Фінляндії. Перед цим, 8 вересня, на команду Олександра Петракова у Плзені чекає товариська гра з Чехією.

Еспресо.TV провів текстову онлайн-трансляцію гри Україна - Франція.

Чемпіонат світу-2022

Відбірковий турнір

6-й тур

Група D

4 вересня

Україна - Франція 1:1

Голи: Шапаренко, 44 - Марсьяль, 50

Україна: П'ятов - Матвієнко, Кривцов, Забарний - Миколенко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Степаненко, Тимчик - Циганков (Малиновський, 82), Ярмоленко (Зубков, 90+3) - Яремчук (Сікан, 82)

Франція: Льоріс - Дінь, Кімпембе, Зума, Дюбуа - Рабьо, Тчуамені (Верету, 83), Погба - Коман (Діабі, 64), Марсьяль (Бензема, 64), Грізманн

Попередження: Ярмоленко, 88, Малиновський, 89 - Кімпембе, 88

Нагадаємо, 4 вересня збірна Фінляндії перемогла у 6-му турі кваліфікації чемпіонату світу Казахстан та випередила у групі D Україну.

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