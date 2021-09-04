Україна відібрала очки у Франції у відборі ЧС-2022
У відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграла у Києві внічию з Францією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Києві на НСК "Олімпійський" збірна України вийшла вперед на 44-й хвилині, коли блискучим ударом у дев'ятку забив Микола Шапаренко.
Франція відігралася на початку другого тайму - впритул ворота Андрія П'ятова розстріляв Антоні Марсьяль.
Збірна України зіграла з Францією внічию 1:1, набрала 5 очок та займає в групі D третє місце. Франція з 9 пунктами зберегла лідерство. Фінляндія має 5 балів та йде другою. У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 2 очка.
Збірна України проведе наступний матч відбору 9 жовтня у гостях проти Фінляндії. Перед цим, 8 вересня, на команду Олександра Петракова у Плзені чекає товариська гра з Чехією.
Еспресо.TV провів текстову онлайн-трансляцію гри Україна - Франція.
Чемпіонат світу-2022
Відбірковий турнір
6-й тур
Група D
4 вересня
Україна - Франція 1:1
Голи: Шапаренко, 44 - Марсьяль, 50
Україна: П'ятов - Матвієнко, Кривцов, Забарний - Миколенко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Степаненко, Тимчик - Циганков (Малиновський, 82), Ярмоленко (Зубков, 90+3) - Яремчук (Сікан, 82)
Франція: Льоріс - Дінь, Кімпембе, Зума, Дюбуа - Рабьо, Тчуамені (Верету, 83), Погба - Коман (Діабі, 64), Марсьяль (Бензема, 64), Грізманн
Попередження: Ярмоленко, 88, Малиновський, 89 - Кімпембе, 88
-
Нагадаємо, 4 вересня збірна Фінляндії перемогла у 6-му турі кваліфікації чемпіонату світу Казахстан та випередила у групі D Україну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.15
- Актуальне
- Важливе