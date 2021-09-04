Україна - Франція: стартові склади на матч відбору ЧС-2022
Збірні України та Франції назвали стартові склади на відбірковий матч кваліфікації чемпіонату світу в Києві
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна: П'ятов, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук.
Франція: Льоріс, Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь, Чуамені, Погба, Рабйо, Коман, Грізманн, Марсьяль.
Матч Україна - Франція відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 21:45. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
- Нагадаємо, 4 вересня збірна Фінляндії перемогла у 6-му турі кваліфікації чемпіонату світу Казахстан та випередила у групі D Україну.
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