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Україна - Франція: онлайн-трансляція матчу у відборі на ЧС-2022

4 вересня, 2021 субота
11:31
Спорт Франція - Україна

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна - Франція у відборі на ЧС-2022

Заявка збірної України на матч із Францією:

1. Денис Бойко, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій П'ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Віктор Корнієнко, 18. Тарас Качараба, 19. Олександр Тимчик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

До заявки на гру проти французів не потрапив півзахисник Ігор Харатін. Універсал Олександр Зінченко пропускає матч із Францією через дискваліфікацію.

А ось і форми в яких зіграють національні команди:



У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу несподівано зіграла внічию проти Казахстану. Це був перший матч Олександра Петракова на посаді головного тренера національної команди.

Наразі збірна України має 4 бали та займає в групі D друге місце. Казахстан з 2 пунктами в турнірній таблиці останній. Лідирує з 8 балами Франція. Фінляндія має 2 очка та йде третьою. Боснія і Герцеговина має також 2 пункти - четверта позиція.  

До фінальної частини ЧС-2022 напряму виходять лише переможці груп. Команди, які фінішують другими, продовжать боротьбу за путівки до Катару в стикових матчах. 

ЧС-2022

Кваліфікація. 5-й тур

4 вересня

Україна - Франція

Київ, стадіон НСК "Олімпійський"

Початок о 21:45

Пряма трансляція на телеканалі "Україна"

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі

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