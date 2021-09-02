Офіційно: найдорожчий футболіст світу Мбаппе не зіграє проти України

Про це повідомляє L’Equipe.

Мбаппе отримав травму в матчі відбору ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною, який завершився внічию 1:1. Француз відчув біль та був замінений наприкінці зустрічі.



Сьогодні, 2 вересня, форвард Кіліан Мбаппе пройшов медичне обстеження. Хоч на МРТ лікарі не помітили серйозної травми - тренерський штаб вирішив не ризикувати, француз покинув розташування збірної Франції.



Мбаппе, який є найдорожчим футболістом світу, пропустить наступний матч кваліфікації ЧС-2022 проти України. Зустріч відбудеться у Києві 4 вересня.

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