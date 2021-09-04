ЧС-2022: Фінляндія перемогла Казахстан та випередила Україну в групі D

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Гельсінкі фіни повели у рахунку на 60-й хвилині, коли забив Йоель Пох'янпало. Його гол у підсумку виявився переможним.

Фінляндія переграла Казахстан 1:0, набрала 5 очок та вийшла на друге місце в групі D. Україна з 4 пунктами опустилася на третю позицію. Казахстан має 2 бали та йде п'ятим. Лідирує з 8 очками Франція, у Боснії і Герцеговини 2 очка.

Матч Україна - Франція відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 21:45. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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