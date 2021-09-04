ЧС-2022: Фінляндія перемогла Казахстан та випередила Україну в групі D
Збірна Фінляндії перемогла у 6-му турі кваліфікації чемпіонату світу Казахстан та випередила у групі D Україну
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Гельсінкі фіни повели у рахунку на 60-й хвилині, коли забив Йоель Пох'янпало. Його гол у підсумку виявився переможним.
Фінляндія переграла Казахстан 1:0, набрала 5 очок та вийшла на друге місце в групі D. Україна з 4 пунктами опустилася на третю позицію. Казахстан має 2 бали та йде п'ятим. Лідирує з 8 очками Франція, у Боснії і Герцеговини 2 очка.
Матч Україна - Франція відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 21:45. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
- Нагадаємо, 1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України зіграла внічию проти Казахстану.
- В іншому матчі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 збірна Франції несподівано зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною.
- Після цього стало відомо, що футболіст збірної Франції Кіліан Мбаппе травмувався і не зіграє проти України у кваліфікації чемпіонату світу-2022.
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