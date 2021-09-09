ЧС-2022: УЄФА порушив допінгову справу проти автора дубля у ворота збірної України
УЄФА відкрив дисциплінарне провадження проти футболіста збірної Казахстану Руслана Валіулліна, якого впіймали на допінгу
Про це повідомляє офіційний сайт клубу Валіулліна - "Тоболу".
Казахстанська команда підтвердила інформацію про позитивний допінг-тест гравця Руслана Валіулліна, який забив два гола у ворота збірної України в матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022 (2:2).
Зазначається, що "Тобол" отримав повідомлення про порушення дисциплінарної справи з боку УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій), пов'язаної з порушенням антидопінгових правил Русланом Валіулліним. Триває внутрішня перевірка того, яким чином заборонені речовини могли потрапити в організм футболіста.
Допінг-проба у Руслана Валіулліна була зроблена після повторного матчу 3-го раунду відбору Ліги конференцій проти словацької "Жиліни". Результат тесту був відправлений на пошту футболіста 2 вересня - наступного дня після матчу з Україною. Після цього Валіуллін не брав участі у відбіркових матчах з Фінляндією (0:1) та Боснією і Герцеговиною (2:2).
Ймовірна дискваліфікація футболіста не вплине на перегляд результату між збірними України та Казахстану.
- 9 вересня стало відомо, що футболіст збірної Казахстану Руслан Валіуллін, який забив два голи у ворота України, здав позитивний тест на допінг.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.4Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе