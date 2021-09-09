ЧС-2022: УЄФА порушив допінгову справу проти автора дубля у ворота збірної України

Про це повідомляє офіційний сайт клубу Валіулліна - "Тоболу".

Казахстанська команда підтвердила інформацію про позитивний допінг-тест гравця Руслана Валіулліна, який забив два гола у ворота збірної України в матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022 (2:2).

Зазначається, що "Тобол" отримав повідомлення про порушення дисциплінарної справи з боку УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій), пов'язаної з порушенням антидопінгових правил Русланом Валіулліним. Триває внутрішня перевірка того, яким чином заборонені речовини могли потрапити в організм футболіста.

Допінг-проба у Руслана Валіулліна була зроблена після повторного матчу 3-го раунду відбору Ліги конференцій проти словацької "Жиліни". Результат тесту був відправлений на пошту футболіста 2 вересня - наступного дня після матчу з Україною. Після цього Валіуллін не брав участі у відбіркових матчах з Фінляндією (0:1) та Боснією і Герцеговиною (2:2).

Ймовірна дискваліфікація футболіста не вплине на перегляд результату між збірними України та Казахстану.