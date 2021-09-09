ЧС-2022: Автор дубля у ворота збірної України провалив тест на допінг

Про це повідомляє Sport.kz.

Про це заявив колишній спортивний директор футбольного клубу "Актобе" Асхат Калжанов.

"Інформація стосовно Руслана Валіулліна про провал допінг-тесту підтверджується. Сам гравець поки нічого сказати не може, тому що сам нічого не знає. Як це відіб'ється на його кар'єрі та взагалі, що це було навмисна дія, помилка лікаря збірної або просто непорозуміння сказати не можна", - написав Калжанов.

Відзначимо, що Валіуллін став автором дубля у ворота збірної України матчу відбору чемпіонату світу 2022 року, що принесло Казахстану нічию в Нур-Султана з рахунком 2:2. Після цього він не брав участі у відбіркових матчах з Фінляндією (0:1) та Боснією і Герцеговиною (2:2).

Нагадаємо, 1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України зіграла внічию проти Казахстану.

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