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ЧС-2022: Збірна Бельгії втратила лідера перед стартом чемпіонату світу

20 листопада, 2022 неділя
14:39
Спорт Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку не зіграє через травму за збірну Бельгії у двох перших матчах чемпіонату світу з футболу

Про це повідомляє Sky Sport Italia

Через пошкодження лівого стегна Лукаку пропустить принаймні дві гри групового раунду проти Канади та Марокко, які відбудуться 23 та 27 листопада. Форвард може відновитися до зустрічі з Хорватією, яка пройде 1 грудня. 

29-річний Лукаку виступає за італійський "Інтер". За збірну Бельгії нападник зіграв 102 матчі та забив 68 голів. 

Чемпіонат світу в Катарі триватиме з 20 листопада до 18 грудня. 

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футбол
чемпіонат світу-2022
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