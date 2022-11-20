Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Через пошкодження лівого стегна Лукаку пропустить принаймні дві гри групового раунду проти Канади та Марокко, які відбудуться 23 та 27 листопада. Форвард може відновитися до зустрічі з Хорватією, яка пройде 1 грудня.

29-річний Лукаку виступає за італійський "Інтер". За збірну Бельгії нападник зіграв 102 матчі та забив 68 голів.

Чемпіонат світу в Катарі триватиме з 20 листопада до 18 грудня.

20 листопада стало відомо, що Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу-2022 за збірну Франції.

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