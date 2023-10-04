ЧС з футболу вперше в історії відбудеться одразу на трьох континентах

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій.

ФІФА підтримала спільну заявку на проведення ЧС-2023 Іспанії, Португалії та Марокко. Водночас було оголошено, що три матчі турніру проведуть в Уругваї, Аргентині та Парагваї — на честь 100-річчя першого чемпіонату світу, який відбувся у 1930 році. У Південній Америці відбудуться три страитові матчі ЧС-2030. Гру-відкриття прийме Монтевідео.

Таким чином чемпіонат світу з футболу вперше в історії відбудеться одразу на трьох континентах та в шести країнах.

Усі шість господарів турніру автоматично отримають путівки до фінальної частини.

Заявка України на проведення ЧС-2030

4 жовтня 2022 року стало відомо, що Україна має намір доєднатися до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення фінальної частини чемпіонату світу - 2030. Пізніше уряд Іспанії погодився, аби Україна долучилася до неї. Проте в березні 2023 року Королівська іспанська футбольна федерація заявила, що Українську асоціацію футболу замінить Марокко. Це мотивували тим, що в нашій країні продовжується війна з РФ, яка несе ризики для організації турніру.

Також на проведення ЧС-2030 претендувала спільна заявка Саудівської Аравії, Єгипту та Греції.

ЧС-2026 прийматимуть США, Канада та Мексика.