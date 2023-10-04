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ЧС з футболу вперше в історії відбудеться одразу на трьох континентах

4 жовтня, 2023 середа
20:37
Спорт Кубок світу з футболу

Чемпіонат світу з футболу в 2030 році відбудеться в Іспанії, Португалії, Марокко, Аргентині, Уругваї та Парагваї

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій.  

ФІФА підтримала спільну заявку на проведення ЧС-2023 Іспанії, Португалії та Марокко. Водночас було оголошено, що три матчі турніру проведуть в Уругваї, Аргентині та Парагваї — на честь 100-річчя першого чемпіонату світу, який відбувся у 1930 році. У Південній Америці відбудуться три страитові матчі ЧС-2030. Гру-відкриття прийме Монтевідео. 

Таким чином чемпіонат світу з футболу вперше в історії відбудеться одразу на трьох континентах та в шести країнах. 

Усі шість господарів турніру автоматично отримають путівки до фінальної частини. 

Заявка України на проведення ЧС-2030

4 жовтня 2022 року стало відомо, що Україна має намір доєднатися до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення фінальної частини чемпіонату світу - 2030. Пізніше уряд Іспанії погодився, аби Україна долучилася до неї. Проте в березні 2023 року Королівська іспанська футбольна федерація заявила, що Українську асоціацію футболу замінить Марокко. Це мотивували тим, що в нашій країні продовжується війна з РФ, яка несе ризики для організації турніру. 

Також на проведення ЧС-2030 претендувала спільна заявка Саудівської Аравії, Єгипту та Греції.

ЧС-2026 прийматимуть США, Канада та Мексика. 

футбол
ФІФА
Іспанія
Уругвай
Аргентина
Португалія
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