ЧС з футболу вперше в історії відбудеться одразу на трьох континентах
Чемпіонат світу з футболу в 2030 році відбудеться в Іспанії, Португалії, Марокко, Аргентині, Уругваї та Парагваї
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій.
ФІФА підтримала спільну заявку на проведення ЧС-2023 Іспанії, Португалії та Марокко. Водночас було оголошено, що три матчі турніру проведуть в Уругваї, Аргентині та Парагваї — на честь 100-річчя першого чемпіонату світу, який відбувся у 1930 році. У Південній Америці відбудуться три страитові матчі ЧС-2030. Гру-відкриття прийме Монтевідео.
Таким чином чемпіонат світу з футболу вперше в історії відбудеться одразу на трьох континентах та в шести країнах.
Усі шість господарів турніру автоматично отримають путівки до фінальної частини.
Заявка України на проведення ЧС-2030
4 жовтня 2022 року стало відомо, що Україна має намір доєднатися до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення фінальної частини чемпіонату світу - 2030. Пізніше уряд Іспанії погодився, аби Україна долучилася до неї. Проте в березні 2023 року Королівська іспанська футбольна федерація заявила, що Українську асоціацію футболу замінить Марокко. Це мотивували тим, що в нашій країні продовжується війна з РФ, яка несе ризики для організації турніру.
Також на проведення ЧС-2030 претендувала спільна заявка Саудівської Аравії, Єгипту та Греції.
ЧС-2026 прийматимуть США, Канада та Мексика.
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