Україна планує доєднатися до заявки на проведення ЧС-2030 з футболу, - The Times
Україна має намір доєднатися до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення фінальної частини чемпіонату світу-2030
Про це повідомляє The Times.
За інформацією британського видання, ідея була схвалена президентом України Володимиром Зеленським та знайшла підтримку урядів Іспанії та Португалії. Очікується, що офіційно про заявку трьох країн буде оголошено 5 жовтня у штаб-квартирі УЄФА.
Іспанія та Португалія спочатку планували подати спільну заявку на проведення ЧС-2030 вдовх, але погодилися віддати Україні матчі групового раунду однієї з груп.
Ініціатори долучення України до заявки переконані, що Україна у 2030 році відповідатиме необхідним для проведення турніру критеріям безпеки та відновиться після війни з Росією.
Наразі на проведення чемпіонату світу-2023 офіційно не надійшла жодна заявка. Очікується, що головними конкурентами Іспанії, Португалії та України стануть Саудівська Аравія, Єгипет та Греція, які також планують подати спільну заявку.
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