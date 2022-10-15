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Чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць: Зеленський подякував Байдену за новий пакет допомоги у $725 млн

15 жовтня, 2022 субота
13:17
Світ Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байден за новий пакет військової допомоги у $725 млн

Про це Зеленський написав у twitter

"Щиро вдячний президенту США Джо Байдену та американському народу за черговий пакет безпекової допомоги для України у розмірі $725 млн. Ми отримаємо, зокрема, вкрай необхідні боєприпаси для HIMARS та артилерії. Чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць України! Російський агресор буде переможений, Україна буде вільною!" - написав Зеленський. 

  • 15 жовтня Джо Байден підписав указ, який передбачає надання Україні "оборонних товарів та послуг, а також військової освіти та підготовки" на суму $725 млн. 

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Володимир Зеленський
Джо Байден
війна з Росією
США
допомога США Україні
зброя для України
HIMARS
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