Про це Зеленський написав у twitter.

"Щиро вдячний президенту США Джо Байдену та американському народу за черговий пакет безпекової допомоги для України у розмірі $725 млн. Ми отримаємо, зокрема, вкрай необхідні боєприпаси для HIMARS та артилерії. Чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць України! Російський агресор буде переможений, Україна буде вільною!" - написав Зеленський.

15 жовтня Джо Байден підписав указ, який передбачає надання Україні "оборонних товарів та послуг, а також військової освіти та підготовки" на суму $725 млн.

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