Чжилей нокаутував Джойса у бою потенційних суперників Усика

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бій Чжилей - Джойс закінчився перемогою китайського боксера. У 3-му раунді Чжан Чжилей влучив правою рукою в голову Джо Джойса - для британця це був нокаут. Рефері майже одразу зупинив поєдинок.

Для боксерів сьогоднішній бій був реваншом. У першому поєдинку, який провели у цьогоріч у квітні, Чжан Чжилей теж здобув дострокову перемогу - тоді лікар зупинив бій у 6-му раунді через велику гематому під оком Джо Джойса.

Потенційні суперники Усика

40-річний Чжилей залишився обовʼязковим претендентом на пояс WBO (Всесвітньої боксерської організації), яким володіє Олександр Усик.

Напередодні Джо Джойс розповів, що хоче битись з Олександром Усиком після поєдинку з тимчасовим чемпіоном WBO Чжаном Чжилеєм

Переговори про бій Усик - Ф'юрі

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі намагалися домовитися про поєдинок наприкінці минулого та на початку 2023 року, проте не досягли згоди та припинили переговори.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).