COVID-лікарні у Херсоні заповнені майже на 100%, - мерія
Міські лікарні Херсона, які приймають хворих на коронавірус, заповнені майже на 100%
Про це повідомив у відеозверненні в.о.заступника міського голови Херсона Роман Головня.
"Достатньо критична ситуація на сьогоднішній день з госпіталізацією і ліжко-місцями. На сьогоднішній день міські лікарні, які працюють з СOVID-19, заповнені майже на 100%. Проводиться госпіталізація в найближчі лікарні, зокрема, це місто Олешки і зараз відпрацьовується варіант Білозерської районної лікарні", - зауважив він.
Головня попросить із розумінням поставитися до ситуації, коли хворим пропонують госпіталізуватися не у міські лікарні. Адже медзаклади міста працюють у критичному режимі.
Він зазначив, що за ці довгі вихідні у Херсоні захворіли на СOVID-19 близько 1,5 тис. осіб, 41 людина померла.
"Ці цифри дуже великі й повністю підтверджують рішення щодо (необхідності – ред.) введення червоної зони", - додав Головня.
- Нагадаємо, з 18 жовтня в "червону" зону карантину, окрім Херсонщини, перейшли ще чотири області України. Шість областей залишаються в "жовтій" зоні карантину.
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