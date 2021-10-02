COVID-стрибок в Україні: захворюваність повернулася до весняного рівня

Подробиці наводить Еспресо.TV.



2 жовтня - 11 809.

1 жовтня - 12 034.

30 вересня - 11 757.

29 вересня - 9 666.



Тоді як влітку, під час щорічних відпусток, шкільних і студентських канікул, заражень було загалом не більше 2 тис. на добу, та й то не завжди. Нових заражених коронавірусом переважно нараховувалося по кілька сотень на день.



Стільки як тепер заражених фіксувалося натомість в березні та квітні.



Зведена статистика щодня опрацьовується й публікується в мережі Радою національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, в Україні повністю, тобто обидва рази, провакциновано лише 5,7 млн громадян, що з огляду на 44 млн населення, є найменшою часткою країн Європи, окрім Білорусі.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

