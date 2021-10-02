COVID-стрибок в Україні: захворюваність повернулася до весняного рівня
Виявлена протягом останніх трьох днів кількість лабораторно підтверджених захворювань на коронавірус перед цим стабільно трималася у березні-квітні поточного 2021 року
Подробиці наводить Еспресо.TV.
2 жовтня - 11 809.
1 жовтня - 12 034.
30 вересня - 11 757.
29 вересня - 9 666.
Тоді як влітку, під час щорічних відпусток, шкільних і студентських канікул, заражень було загалом не більше 2 тис. на добу, та й то не завжди. Нових заражених коронавірусом переважно нараховувалося по кілька сотень на день.
Стільки як тепер заражених фіксувалося натомість в березні та квітні.
Зведена статистика щодня опрацьовується й публікується в мережі Радою національної безпеки і оборони України.
- Нагадаємо, в Україні повністю, тобто обидва рази, провакциновано лише 5,7 млн громадян, що з огляду на 44 млн населення, є найменшою часткою країн Європи, окрім Білорусі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.72
-
EUR
Купівля 30.61Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе