В Україні повністю вакциновані від COVID-19 5,7 млн людей

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За минулу добу, 1 жовтня, проти COVID-19 було вакциновано 128 070 людей. Одну дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані - 56 403 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 144 470 людей, з них отримали одну дозу – 7 144 468 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей. Загалом проведено 12 875 593 щеплення.

