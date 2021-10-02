В Україні повністю вакциновані від COVID-19 5,7 млн людей
Станом на 2 жовтня дві дози вакцини від коронавірусу отримали 5,7 млн українців
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За минулу добу, 1 жовтня, проти COVID-19 було вакциновано 128 070 людей. Одну дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані - 56 403 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 144 470 людей, з них отримали одну дозу – 7 144 468 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей. Загалом проведено 12 875 593 щеплення.
- Нагадаємо, 30 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував відсторонення від роботи осіб, які уникають обов'язкової вакцинації, без збереження зарплати під час карантину.
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