Cтівен Сігал на замовлення Кремля зніматиме фільм про Донбас
Американський актор і русофіл Стівен Сігал знімає пропагандистський документальний фільм про події на Донбасі
Про це повідомляє пропагандистська російська агенція ТАСС з посиланням на ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.
"Стівен Сігал знімає документальний фільм про війну на Донбасі. Сьогодні він спілкувався з військовополоненими в Оленівському СІЗО… Під час зустрічі Стівен зазначив, що 98% тих, хто розповідає у ЗМІ про конфлікт, ніколи тут не були, тому світ не знає правду… Він хоче змінити погляд на цю війну".
Стівена Сігала привіз на Донбас голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький, який приїхав до окупованої Оленівки (Донецька область), де нещодавно було вбито українських військовополонених.
- У 2021 році голлівудський актор Стівен Сігал вступив до провладної російської партії "Справедлива Росія". Сігал отримав російське громадянство в 2016 році, паспорт йому вручив особисто президент РФ Володимир Путін. У 2018-му актор став спецпредставником МЗС з гуманітарних зв'язків з США.
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