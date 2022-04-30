Cуд арештував 51 залізничну цистерну з російським та білоруським дизелем для компаній Медведчука

Про це повідомило ДБР.



"Слідчі Територіального управління ДБР Києва ініціювали арешт 51 залізничних вагонів-цистерн власності Республіки білорусь, які перетнули кордон з Україною 23 лютого. Після вторгнення вони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали на напрямку Чернігів - Суми. Цистерни були заповненні 3 тис. тонн білоруського та російського дизельного пального. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", - ідеться в заяві.



Після звільнення Чернігівщини від росіян цистерни арештували. Зараз ДБР скеровує їх до Агентства з розшуку та менеджменту активів, а потім передасть ЗСУ. Деякі цистерні пошкоджені внаслідок бойових дій, але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.



Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 437 КК України - планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій. Триває досудове розслідування.



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