Cуд арештував 51 залізничну цистерну з російським та білоруським дизелем для компаній Медведчука
Суд арештував 51 вагон з трьома тоннами російського й білоруського дизелю, який забезпечував логістику окупантів у напрямку Чернігів - Суми, а також був призначений для нафтокомпаній нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука
Про це повідомило ДБР.
"Слідчі Територіального управління ДБР Києва ініціювали арешт 51 залізничних вагонів-цистерн власності Республіки білорусь, які перетнули кордон з Україною 23 лютого. Після вторгнення вони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали на напрямку Чернігів - Суми. Цистерни були заповненні 3 тис. тонн білоруського та російського дизельного пального. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", - ідеться в заяві.
Після звільнення Чернігівщини від росіян цистерни арештували. Зараз ДБР скеровує їх до Агентства з розшуку та менеджменту активів, а потім передасть ЗСУ. Деякі цистерні пошкоджені внаслідок бойових дій, але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 437 КК України - планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій. Триває досудове розслідування.
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