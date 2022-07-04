Про це повідомив Офіс генпрокурора у телеграм.

Суд наклав арешт на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн, а також на інші товарно-матеріальні цінності на сумму понад 350 млн грн, які належать компаніям з РФ і Білорусі, йдеться у повідомленні.

"У ході досудового розслідування встановлено, що на території України знаходяться залізничні контейнери, що належать російським та білоруським підприємствам, а також 300 залізничних вагонів з мінеральними добривами, які були ввезені та використовувалися із порушенням митного законодавства України", – зазначив Офіс.

Бюро економічної безпеки веде досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, Криворізька міськрада завищила в тендері вартість медичного обладнання на майже 1,4 млн грн.

БЕБ ініціює націоналізацію вагонів російського підприємства.

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