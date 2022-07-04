Cуд арештував залізничні контейнери російських і білоруських підприємств на 360 млн грн
Суд арештував майно білоруських і російських підприємств на 360 млн грн, йдеться про 315 залізничних контейнерів
Про це повідомив Офіс генпрокурора у телеграм.
Суд наклав арешт на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн, а також на інші товарно-матеріальні цінності на сумму понад 350 млн грн, які належать компаніям з РФ і Білорусі, йдеться у повідомленні.
"У ході досудового розслідування встановлено, що на території України знаходяться залізничні контейнери, що належать російським та білоруським підприємствам, а також 300 залізничних вагонів з мінеральними добривами, які були ввезені та використовувалися із порушенням митного законодавства України", – зазначив Офіс.
Бюро економічної безпеки веде досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, додали в Офісі генпрокурора.
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