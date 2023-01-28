Далакян - Хіменес: де та коли дивитись чемпіонський бій українця на "Вемблі"

Про це повідомляє Еспресо.TV..

Далакян та Хіменес вийдуть на ринг в рамках шоу промоутерської компанії Френка Воррена Queensbery Promotions. Українець захищатиме пояс WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

Бій між чемпіоном світу в найлегшій вазі (до 50,9 кг) Артемом Далакяном та Девідом Хіменесом було призначено на 31 серпня 2022 року, але українець та костариканець не змогли домовитися про місце зустрічі.

На процедурі зважування Артем Далакян показав вагу 50,6 кг, костариканець Девід Хіменес - 50,4. Ліміт найлегшої ваги становить 50,8 кг.

Бій Далакяна та Хіменеса у суботу, 28 січня, покаже YouTube-канал "Футбол 2.0". Старт трансляції - 21:00 за київським часом.

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