Данілов назвав два варіанти для Чорноморського флоту РФ і "перейменував" Севастополь
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ: ліквідація буде або добровільною, або примусовою
Про це Данілов написав у соцмережі X (twitter).
За його словами, найкращим для Росії варіантом буде добровільна ліквідація Чорноморського флоту шляхом його затоплення.
"Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва – Севастополь) і прилеглих територій – добровільне затоплення. Славетні російські військові рефлексії – знищення власного флоту при наближенні противника – мають мати тяглість в часі й традицію наступництва", - вказав Данілов.
Секретар РНБО додав, що існує також примусовий варіант ліквідації: "ЧФ РФ нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури".
Зазначимо, що у своєму дописі Данілов називає Севастополь Ахтіаром - це є історичною назвою міста.
- 22 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У Збройних силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
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