Данілов назвав два варіанти для Чорноморського флоту РФ і "перейменував" Севастополь

Про це Данілов написав у соцмережі X (twitter).

За його словами, найкращим для Росії варіантом буде добровільна ліквідація Чорноморського флоту шляхом його затоплення.

"Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва – Севастополь) і прилеглих територій – добровільне затоплення. Славетні російські військові рефлексії – знищення власного флоту при наближенні противника – мають мати тяглість в часі й традицію наступництва", - вказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що існує також примусовий варіант ліквідації: "ЧФ РФ нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури".

Зазначимо, що у своєму дописі Данілов називає Севастополь Ахтіаром - це є історичною назвою міста.