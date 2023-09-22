У Криму пролунали потужні вибухи: окупанти заявили про ракетну атаку на штаб Чорноморського флоту РФ

Про це пише так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, тг-канал "Кримський вітер".

За словами Развожаєва, українські військові атакували штаб Чорноморського флоту РФ.

"Біля театру Луначарського впав уламок. Велике прохання при виявленні подібних елементів – не підходити та дзвонити у 112", - написав він.

Натомість тг-канал повідомляє, що по Севастополю їдуть десятки карет швидкої допомоги.

Що відомо про удари ЗСУ по Чорноморському флоту РФ

У вересні замахи на знищення Чорноморського флоту РФ набрали оборотів. 3 вересня українські військові ліквідували катер окупантів "Тунець" у Чорному морі під час спроби висадки ворожого десанту, знищивши при цьому шістьох російських окупантів.

Черговим вдалим полюванням українських бійців на росіян у морі став удар по севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму 13 вересня. Супутникові знімки показали, що крилаті ракети, імовірно, Storm Shadow, влучили у великий десантний корабель "Мінськ" та, що важливіше, вразили дизельний підводний човен проєкту "Варшав'янка "Ростов-на-Дону". Слід зауважити, що повітряна атака на субмарину противника – рідкісна операція в історії воєн. Спецпризначенці розповіли про деталі операції та знищення двох російських суден.

14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф".

Увечері неділі, 17 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі та на мисі Фіолент пролунали вибухи. Загарбницька влада повідомляла про роботу російської ППО.

20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.