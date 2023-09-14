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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

У тимчасово окупованій Євпаторії пролунали вибухи: РФ звинуватила Україну в атаці дронів

14 вересня, 2023 четвер
07:15
Війна з Росією Крим. Євпаторія

Вранці 14 вересня у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму місцеві мешканці чули потужні вибухи. Натоміть міністерство оборони Росії заявило про атаку дронами та роботу ППО

Про це повідомляє РІА новини із посиланням на міністерство оборони РФ.

Зазначається, що близько 05:30 російська ППО знищила нібито 11 українських безпілотників над тимчасово окупованим Кримом.

Про потужні вибухи в Євпаторії повідомив тг-канал "Кримський вітер".

Місцеві мешканці повідомляють, що під Євпаторію прилетіти безпілотники. Натомість, за їхніми словами, БПЛА, ймовірно, влучили в російську установку ППО.

Крім цього, повідомляється, що вибухи були, ймовірно, в районі Заозерного та Уютного. Від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох "будинки ходили ходуном".

Як повідомляє "Суспільне Крим", по вулицях села Уютне їздять машини швидкої допомоги та рятувальників. Також місцеві жителі розповіли, що у тому районі, де був вибух, розміщена військова частина №85683.

Натомість окупована влада не коментувала ситуацію.

Також росіяни за декілька хвилин до атаки перекрили рух Кримським мостом: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

  • У ніч проти 13 вересня Росія звинуватила Україну в масованому ракетному ударі по судноремонтному заводу в Севастополі та пошкодженні двох кораблів. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
безпілотник
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