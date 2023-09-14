У тимчасово окупованій Євпаторії пролунали вибухи: РФ звинуватила Україну в атаці дронів

Про це повідомляє РІА новини із посиланням на міністерство оборони РФ.

Зазначається, що близько 05:30 російська ППО знищила нібито 11 українських безпілотників над тимчасово окупованим Кримом.

Про потужні вибухи в Євпаторії повідомив тг-канал "Кримський вітер".

Місцеві мешканці повідомляють, що під Євпаторію прилетіти безпілотники. Натомість, за їхніми словами, БПЛА, ймовірно, влучили в російську установку ППО.

Крім цього, повідомляється, що вибухи були, ймовірно, в районі Заозерного та Уютного. Від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох "будинки ходили ходуном".

Як повідомляє "Суспільне Крим", по вулицях села Уютне їздять машини швидкої допомоги та рятувальників. Також місцеві жителі розповіли, що у тому районі, де був вибух, розміщена військова частина №85683.

Натомість окупована влада не коментувала ситуацію.

Також росіяни за декілька хвилин до атаки перекрили рух Кримським мостом: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".