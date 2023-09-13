Нові кадри зі Севастополя:
Вибухи у бухті Севастополя: усі подробиці. Текстовий онлайн
У ніч з 12 на 13 вересня вибухи прогриміли у тимчасово окупованому Севастополі
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на проукраїнський телеграм-канал "Кримський вітер".
Після 3:00 середи, 13 вересня, очевидці повідомили про щонайменше 7 вибухів у Севастополі. У тимчасово окупованому місті одразу піднявся дим.
Місцеві зняли вибухи на відео. "Кримський вітер" пише про прильот у районі Південної бухти, де можуть перебувати кораблі і підводні човни російського флоту.
Центр нацспротиву підтвердив інформацію про влучання у районі Південної бухти.
Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями:
Також пишуть про вибухи у районі Севастопольського морського заводу.
Нові кадри зі Севастополя:
Повідомляють про нові звуки вибухів та стрільби.
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