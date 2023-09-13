Вибухи у бухті Севастополя: усі подробиці. Текстовий онлайн

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на проукраїнський телеграм-канал "Кримський вітер".

Після 3:00 середи, 13 вересня, очевидці повідомили про щонайменше 7 вибухів у Севастополі. У тимчасово окупованому місті одразу піднявся дим.

Місцеві зняли вибухи на відео. "Кримський вітер" пише про прильот у районі Південної бухти, де можуть перебувати кораблі і підводні човни російського флоту.

Центр нацспротиву підтвердив інформацію про влучання у районі Південної бухти.

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