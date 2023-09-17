На мисі Фіолент в окупованому Криму пролунав вибух, - журналіст Цаплієнко
Ввечері неділі, 17 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі на мисі Фіолент нібито пролунали вибухи
Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.
"На мисі Фіолент в окупованому Севастополі "бавовна", повідомляють місцеві", - йдеться у повідомленні.
Натомість тг-канал "Кримський вітер" пише, що вибух буцімто пролунав у районі частини радіотехнічної розвідки чи частини ППО. За їх словами, вони розташовані поруч.
Згодом тг-канал написав про те, що машини швидкої допомоги із включеними сиренами помчали у бік Фіолента. Також туди поспішають пожежні авто.
Натомість українське ЗМІ "Бабель" із посиланням на свої джерела повідомляє, що вибухи в Севастополі - це спільна спецоперація ГУР і ВМС.
"На мисі Фіолент, де лунали вибухи, базується 26-й морський радіотехнічний загін. Також там розташована радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами", - йдеться у повідомленні.
Натомість міністерство оборони РФ заявило про нібито роботу російської ППО: "17 вересня близько 20:30 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".
Зазначається, що протиповітряна оборона ворога буцімто знищила два безпілотники над південно-західною частиною півострова.
Станом на 21:30, як повідомляє "Суспільному Крим" місцевий житель" у Севастополі чути повторні вибухи та стрілянину.
- 14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф".
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