На мисі Фіолент в окупованому Криму пролунав вибух, - журналіст Цаплієнко

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"На мисі Фіолент в окупованому Севастополі "бавовна", повідомляють місцеві", - йдеться у повідомленні.

Натомість тг-канал "Кримський вітер" пише, що вибух буцімто пролунав у районі частини радіотехнічної розвідки чи частини ППО. За їх словами, вони розташовані поруч.

Згодом тг-канал написав про те, що машини швидкої допомоги із включеними сиренами помчали у бік Фіолента. Також туди поспішають пожежні авто.

Натомість українське ЗМІ "Бабель" із посиланням на свої джерела повідомляє, що вибухи в Севастополі - це спільна спецоперація ГУР і ВМС.

"На мисі Фіолент, де лунали вибухи, базується 26-й морський радіотехнічний загін. Також там розташована радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами", - йдеться у повідомленні.

Натомість міністерство оборони РФ заявило про нібито роботу російської ППО: "17 вересня близько 20:30 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

Зазначається, що протиповітряна оборона ворога буцімто знищила два безпілотники над південно-західною частиною півострова.

Станом на 21:30, як повідомляє "Суспільному Крим" місцевий житель" у Севастополі чути повторні вибухи та стрілянину.