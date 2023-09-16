Спецпризначенці розповіли про деталі операції у Севастополі та знищення двох суден РФ
Спецоперація щодо знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" та десантного корабля "Мінськ" була здійснена завдяки Силам спецоперацій ЗСУ
Про це повідомила пресслужба ССО.
Зазначається, що спочатку воїни ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування десантного корабля "Мінськ" і підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному з судноремонтних підприємств у Севастополі.
"З метою ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню, а також розвідки на оперативній глибині противника було залучено операторів ССО", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на човнах група підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки. Провівши успішну інфільтрацію, воїни розпочали виконувати основну частину операції.
Під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей.
"Все це стало можливим завдяки професіоналізму та зухвалості наших воїнів!" - додали у повідомленні.
- У ніч проти 13 вересня відбувся масований ракетний удар по судноремонтному заводу в Севастополі. У результаті пошкоджено два судна. Росія звинувачує в ударі Україну. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.
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