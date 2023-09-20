Вибухи у Криму: розвідка підтвердила ракетну атаку по базі окупантів
У середу, 20 вересня, кримські телеграм-канали повідомили про вибухи в районі Інкерману, а також поблизу аеродромів "Бельбек" та "Кача". Окупаційна влада заявила про атаку БПЛА та роботу ППО, своєю чергою у ГУР повідомили, що це ракетна атака по базі ворога
Про це інформує тг-канал "Крымский ветер".
За словами мешканців, у Південній бухті Севастополя та з Північного молу російські військові знову застосували димову завісу.
Згодом вона посилилася в районі Нафтової гавані в Інкермані.
Як зазначає тг-канал, саме тут розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту, де зберігаються мільйони тонн пального.
Згодом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що внаслідок роботи ППО у Верхньосадовому та в Качі, за попередніми даними, впали збиті безпілотники. Він додав, що постраждалих немає. Водночас сталося "невелике загоряння трави" у Верхньосадовому.
Развожаєв заявив, що у Качі безпілотник упав на території виноградників - там теж горить трава.
"Губернатор" написав, що у районі акваторії Севастопольської бухти використовуються табельні засоби аерозольного маскування. Каже, що запах неприємний, але це є абсолютно безпечним.
Натомість "Кримські партизани" заявляють про приліт по військовій частині РФ в районі села Верхньосадове під Севастополем.
Пізніше представник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Бабелю" підтвердив ракетну атаку по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму. Він зазначив, що детальнішу інформацію розвідка надасть згодом.
- Також ввечері неділі, 17 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі та на мисі Фіолент нібито пролунали вибухи.
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