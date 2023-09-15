Британська розвідка оцінила ступінь пошкодження корабля та субмарини РФ внаслідок удару ЗСУ по Севастополю
Будь-які спроби повернути до ладу підводний човен та корабель, які українські спецслужби уразили 13 вересня, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів для Росії
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
У розвідці нагадали, що вранці 13 вересня кілька ракет вразили суднобудівний завод "Севморзавод" на території Севастопольської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії. Десантний корабель "Мінськ" та підводний човен проєкту Kilo 636.3 "Ростов-на-Дону" зазнали пошкоджень під час проходження технічного обслуговування в сухих доках.
Попри те, що міністерство оборони Росії применшує пошкодження кораблів, дані з відкритих джерел свідчать про те, що корабель "Мінськ", ймовірно, був функціонально зруйнований, тоді як "Ростов", ймовірно, зазнав "катастрофічних пошкоджень".
"Будь-яка спроба повернути підводний човен до експлуатації, ймовірно, займе багато років і коштуватиме сотні мільйонів доларів", - додали у повідомленні.
За даними розвідки, існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вивезення уламків із сухих доків виведе їх з ладу на багато місяців. Це поставить перед ЧФ серйозну проблему підтримки технічного обслуговування флоту.
Втрата субмарини позбавляє флот РФ одного з чотирьох підводних човнів, здатних нести крилаті ракети, які відіграли важливу роль у завданні ударів по Україні та спрямування російської сили через Чорне море та Східне Середземномор'я.
- У ніч проти 13 вересня відбувся масований ракетний удар по судноремонтному заводу в Севастополі. У результаті пошкоджено два судна. Росія звинувачує в ударі Україну. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.
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