Британська розвідка оцінила ступінь пошкодження корабля та субмарини РФ внаслідок удару ЗСУ по Севастополю

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці нагадали, що вранці 13 вересня кілька ракет вразили суднобудівний завод "Севморзавод" на території Севастопольської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії. Десантний корабель "Мінськ" та підводний човен проєкту Kilo 636.3 "Ростов-на-Дону" зазнали пошкоджень під час проходження технічного обслуговування в сухих доках.

Попри те, що міністерство оборони Росії применшує пошкодження кораблів, дані з відкритих джерел свідчать про те, що корабель "Мінськ", ймовірно, був функціонально зруйнований, тоді як "Ростов", ймовірно, зазнав "катастрофічних пошкоджень".

"Будь-яка спроба повернути підводний човен до експлуатації, ймовірно, займе багато років і коштуватиме сотні мільйонів доларів", - додали у повідомленні.

За даними розвідки, існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вивезення уламків із сухих доків виведе їх з ладу на багато місяців. Це поставить перед ЧФ серйозну проблему підтримки технічного обслуговування флоту.

Втрата субмарини позбавляє флот РФ одного з чотирьох підводних човнів, здатних нести крилаті ракети, які відіграли важливу роль у завданні ударів по Україні та спрямування російської сили через Чорне море та Східне Середземномор'я.