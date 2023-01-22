Данілов назвав завдання Путіна під час нового наступу

Так вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, про що він написав в авторській колонці за 22 січня 2023 року на "Українській правді".

"Завдання максимум – здійснення прориву на оперативних напрямках: південь, завершення окупації Донецької і Луганської областей, переривання ланцюжків постачання зброї. І, звичайно, Київ залишається головною мрією путінських фантазій", - зазначив секретар РНБО.

Такий російський план Данілов назвав "українським Сталінградом".

Якщо ж цього не вийде одночасно на кількох напрямках, то Володимир Путін, продовжує Данілов, марить великими оточенням українських сил в одному конкретному регіоні.

"В крайньому разі він (Путін - ред.) бажає повторення в максимально масштабованому вигляді варіанту Дебальцева-2. Тому новоспечені Жукови в особі Герасимова концентрують ресурси, підтягують резерви, відновлюють боєздатність і шукають найбільш вразливі ділянки українського фронту", - пояснив секретар РНБО.

Читайте також: Щоб перемогти в 2023 році, Україні потрібна стратегія прориву і більше зброї, - Джон Болтон. Ексклюзив Еспресо

При цьому Данілов наголошує, що Росія дійсно готується до наступу у 2023 році.

"Першою ознакою якого, згідно зі сталою тактикою, є реалізація активних інформаційних заходів", - стверджує Олексій Данілов.

Зокрема, йдеться, за його словами, про фейки з "анонімних ТГ-каналів" щодо "незліченної кількості супернавчених та до зубів озброєних мобілізованих, надсучасної російської військової техніки, останнього покоління ракет, які зметуть центри прийняття рішень" тощо.

В такий спосіб, додає секретар РНБО, "ворог хоче зламати волю, посіяти зневіру у ЗСУ і наші сили".

Нагадаємо, сумнівів щодо спроби російської сторони протягом 2023 року використати нових мобілізованих для прориву немає ані в українських фахівців та урядовців, ані в закордонних.

Не приховують цього і в Москві.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb