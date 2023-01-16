Розпочнемо з обговорення ситуації на передовій. Ви знаєте, що ситуація в Соледарі та Бахмуті, які знаходяться в Донецькій області, надзвичайно складна. Що повинні зробити українські війська, щоб вибити росіян звідти?

Що, на мою думку, нам потрібно зробити в загальному та що буде корисно не лише в цій конкретній битві, але й надалі, це мати стратегію для досягнення мети, якої ми всі хочемо: виведення всіх російських військ. На жаль, зі сторони США та НАТО ми не зробили внеску у стратегічну ситуацію, що було б дуже корисно. Тож у безпосередній боротьбі, яка зараз відбувається, буде важко протягом наступних кількох місяців, тому що Росія окопується. У зв’язку з цим нам потрібно оцінити загальну ситуацію, яка додаткова допомога озброєння потрібна українським силам, а не обговорювати тижнями ту чи іншу зброю. Такою є стратегія перемоги, на цьому ми повинні зосередитися, а потім поставляти зброю відповідно.

Ми знаємо, що Росія продовжує мобілізацію, продовжує нарощувати свої сили, деякі військові експерти кажуть, що Росія готує наступ на Київ або на західні регіони, щоб перерізати артерію допомоги із Заходу. Як ви вважаєте, наскільки ці плани реалістичні?

Я думаю, що це можливо через 2 причини. По-перше, Путін і Кремль намагаються зосередитися на політиці та дипломатії, щоб розколоти західний альянс. Я думаю, вони усвідомлюють, що їхні військові результати були поганими, а українські навпаки, тому Путін тепер сподівається виграти дипломатичним шляхом те, що він не може виграти на полі бою, розколюючи НАТО, як я вже сказав. По-друге, я б сказав це всім українцям, щодо нещодавнього рішення Путіна призначити Валерія Герасимова своїм новим польовим командиром у цій війні є дуже значущим і означає, що тут попереду дуже важкі часи. Герасимов, якого Путін вибрав, щоб бути фактично головою Об’єднаного комітету начальників штабів, сказав йому вийти з-за свого столу та виграти війну в Україні. Путін, підвищує ставки, він висуває всі свої фішки в центр столу, він не зможе звалити відповідальність за провал в Україні ні на кого іншого, зараз його режим на межі, і він дає зрозуміти, що не підтримує жодного врегулювання. На даний момент тут немає умов для врегулювання шляхом переговорів.

Дональд Трамп неодноразово закликав скоротити допомогу США Україні. Якби він досі був президентом Сполучених Штатів, для кого б це було добре Росії чи України?

Для Росії, і я думаю, що НАТО як союз був би ослаблений. Вони надали б значно менше допомоги Україні. Я вважаю, що на щастя для США та України, Трамп зазнав поразки у 2020 році. Я не думаю, що він має шанси стати кандидатом від Республіканської партії на виборах 2024 року серед людей, які є потенційними кандидатами. Його вплив у Республіканській партії продовжує зменшуватися. В Республіканській партії як і в Демократичній партії присутні ізоляційні настрої. Але вони залишаються незначною меншістю, і переважна більшість американського народу, незалежно від партії, продовжує підтримувати допомогу Україні.

Дякую від усього українського народу та нації всім американцям за підтримку. У багатьох своїх інтерв’ю ви говорили, що якщо Путін дозволить використання ядерної зброї, він стане законною військовою ціллю. Чи почули цей меседж у Кремлі?

Я не знаю. Я роблю все можливе за будь-якої можливості. Він – головнокомандувач російських військ. Застосування ядерної зброї є військовим рішенням. Путін стане законною мішенню. Причина, чому я наголосив на особистій відповідальності, полягає в тому, що ми повинні шукати способи стримати Путіна від використання ядерної зброї, і я думаю, що його власний ризик є найкращим засобом стримування, який можна було б придумати.

Ми всі знаємо, що Путін не припинить вторгнення, Україна не припинить перемагати. Скільки триватиме війна? Оскільки деякі експерти кажуть, що це може тривати до середини літа 2023 року, інші кажуть, що це може тривати кілька років.

Ми зараз не тільки хочемо виграти цю війну, але ми хочемо з мінімальними додатковими збитками для України. Недостатньо сказати коли ми виграємо. Метою має бути мінімізація жертв, збитків. Повертаючись до думки, яку я висловив хвилину тому, вам потрібно пов’язати свою стратегічну мету відновлення, повний суверенітет і територіальну цілісність з ресурсами, якими ви володієте для досягнення цих цілей і зробити це вчасно. У нас тут колективна проблема, ми працюємо неефективно, це не означає, що ми будемо оголошувати все публічно та розповідати росіянам деталі нашої стратегії. Але якби у нас був кращий план, то ми б не проходили через ці постійні дії українського уряду, коли вони кажуть потрібна ця зброя, та зброя і ще одна, а Білий дім каже, можливо, так, а може, ні. Давайте вирішимо, що в нас по плану, а потім знайдемо ресурси, необхідні для досягнення поставлених цілей. Це допомогло б пришвидшити перемогу у цій війні та зменшити кількість військових і цивільних жертв з боку України та завдану шкоди її інфраструктурі.

З точки зору плану в рамках цієї стратегії, чи не здається вам, що Захід трохи повільно надає підтримку Україні, тому що Росія мобілізується набагато швидше, ніж ми готові захистити нашу країну?

Час на боці Росії, це частина проблеми. Ось чому на Заході має бути більше відчуття терміновості. Росія в чотири рази більша за Україну. Це правда, що західні санкції вдарили по російському валовому національному продукту, можливо, на 10% цього року, але український знизився на 40%. У битві на виснаження, яка приносить користь Росії, ми не будемо вести такий тип війни. Спосіб чинити максимальний тиск на Росію полягає в тому, щоб дати зрозуміти, що ми не готові воювати нескінченно; ми готові боротися, щоб перемогти рано чи пізно. Очевидно, у ретельно спланований спосіб. Ось чому ми повинні приділяти більше уваги, а не щотижня обговорювати систему зброї A проти системи зброї B.

Чи зможе Україна повернути собі всю територію до кінця 2023 року? Це можливо?

Мені здається це можливо. Російська військова ефективність у всіх її родах військ визначила всі прогнози. Не справдилися ті прогнози, які західна розвідка зробила на початку війни. Українські дії у всіх підрозділів армії були видатними. Я скажу, що зі свого боку ми надали велику кількість розвідувальної техніки та озброєння, боєприпасів. Ми раді робити це, щоб допомогти Україні перемогти, тому що перемога України – це також перемога Америки та НАТО, і спробувати пояснити людям у всьому світі, що це не просто європейська війна, на цьому етапі – це справді світова війна. Завтра у Вашингтоні в першу чергу новий прем'єр-міністр Японії Кішіда зустрінеться з президентом Байденом. Японці надали безпрецедентну допомогу Україні. Ми бачили, як Південна Корея продає зброю Польщі. Вони розуміють, що означає загроза російської агресії, вони дуже близькі до цього з азіатського боку Росії. Увага світу справді сконцентрована тут, і щоб використати цю увагу з максимальною ефективністю, нам потрібно спробувати виграти цю війну та показати, що російська агресія провалилася. Якщо ми дамо цей урок, він щось скаже росіянам і китайцям в Азії та іншим країнам світу.

Уявімо, якби ви були радником з національної безпеки при президенті Володимирі Зеленському, якою б була ваша стратегія, що б ви порадили?

Я думаю, що він виконав велику роботу у своєму виступі перед Конгресом; це здобуло велику повагу для України та її народу. Я думаю, що, як я вже сказав, американці симпатизують Україні, йому потрібно продовжувати це робити. Я знаю, що в нього є країна, якою він має керувати в умовах війни, але це фактично коаліційні зусилля, які є реальністю політичного життя. Це потребує багато часу та уваги, особливо для того, щоб протистояти зусиллям Путіна зламати західну солідарність, яка не така сильна, як дехто думає. Участь усіх представників українського уряду, включно з парламентом, і їхні візити до Європи та США є дуже корисними. Я сподіваюся, що президент Зеленський тиснутиме на НАТО і Білий дім зокрема, щоб розробити таку стратегію, про яку я говорю. Безумовно, ми зробимо це у повній співпраці з Україною. Якщо ми всі будемо разом, це значно полегшить змусити кожного виконувати свою роль.

Що насправді може змінити ситуацію на місці прямо зараз: більше систем HIMARS, більше західних танків чи не лише системи Patriots, чи не лише говорити про саму зброю, ми говоримо про стратегію, що може змінити ситуацію?

На Донбасі та загалом на півдні України росіяни сильно окопуються у своїх міцних укріпленнях. Як я вже зазначав раніше, призначення Валерія Герасимова керувати боротьбою показує, наскільки рішуче налаштовані росіяни. Нам потрібно придумати способи прорвати російську оборону, не воюючи так, як у Першій світовій війні. Один із способів зробити це, щоб уникнути окопної війни з дуже великими втратами, які ми вже спостерігали, пов’язані з діями протягом останніх 11 місяців, – це продовжувати завдавати ударів по російських районах постачання в тилу, включно з Росією, і послаблювати їх здатність захищати свій периметр. Це має бути високим пріоритетом.

Останнє питання. Якщо Путін натисне на ядерну кнопку, ми вступимо в Третю світову війну?

Я не думаю, що він збирається це робити, він блефує.

Тільки уявіть, що він натискає кнопку.

Це була б катастрофа для Росії. Не було б жодних сумнівів, застосував би він тактичну ядерну зброю в Україні чи проти країни НАТО. Ми не залишимо це без відповіді, яка має бути дуже нищівною. Таким способом Володимир Путін підписує собі смертний вирок.