Данілов оцінив ризик вступу Білорусі у війну та повторного наступу РФ на Київ
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Білорусь поки не збирається вступати у війну проти України, але загроза повторного наступу РФ на Київ залишається
Про це Данілов розповів у інтерв'ю LB.ua.
За його словами, за даними розвідки, Білорусь поки не планує вступати у війну проти України, але Україна уважно спостерігає за ситуацією в сусідній державі.
"Чи будуть вони наступати, чи будуть звідти робити якісь речі… Я можу сказати, що ми контролюємо цю ситуацію, ми отримуємо кожного дня дані розвідки стосовно тих справ, які там відбуваються. Ми розуміємо, що відбувається безпосередньо в суспільстві, у тих громадян, які мають паспорт Білорусі. Як будуть розгортатися події – спостерігатимемо… Поки що наша розвідка вважає, що цього не буде", - сказав Данілов.
Він зазначив, що Росія не відмовилася від своєї початкової мети у війні проти України, тому відкидати можливості повторного наступу на Київ не можна.
"Росіяни не виключають для себе питання, які вони поставили 24 лютого, коли перейшли в активну фазу – це знищення нас як держави, ліквідація військово-політичного керівництва нашої країни. Вони своїх планів не міняли. Тому для нас у цьому нічого дивного немає. Інша річ, що це їм не вдалося, і будемо вважати, що навряд чи вдасться", - переконаний Данілов.
- 7 вересня Олексій Данілов заявив, що Україні не варто розраховувати на швидку перемогу над Росією, але висловив переконання, що війна не триватиме роками.
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