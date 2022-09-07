Швидкої перемоги над РФ не буде, але війна не триватиме роками, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні не варто розраховувати на швидку перемогу над Росією, але висловив переконання, що війна не триватиме роками
Про це Данілов заявив у інтерв'ю LB.ua.
"Я хотів би не погодитися, що роки-роки-роки ми будемо боротися з цим агресором. Я більш оптимістичний у цьому випадку, у мене свій прогноз, як це має закінчитися. Я дуже обережно до цього ставлюся. Я кажу, що, раз, – це буде непроста війна, два – перемога буде за нами, три – не буде швидкої перемоги, але це точно не роки", - сказав Данілов.
Він додав, що Україна має зробити так, аби у РФ після поразки знову не виникло бажання на когось нападати.
"Ми маємо зробити так, щоб після нашої перемоги в них узагалі не було бажання, не було зубів у роті когось покусати, не тільки нас. І ми це обов’язково з вами зробимо, тоді будемо більш спокійні", - запевнив Данілов.
- 23 серпня аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що війна Росії проти України не завершиться у 2022 році.
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