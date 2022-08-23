Війна не закінчиться до кінця року, вона надовго, - Згурець

Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець.

"Якщо ми говоримо про спроможність РФ вести потужні, тривалі дії - вона зменшується. В будь-якому разі, ми не повинні недооцінювати нашого противника, бо поки що чіткого перелому, який би говорив про те, що Україна нав'язує оперативну чи стратегічну ініціативу немає", - зазначив він.

Згурець додав, що ЗСУ намагаються збалансувати дії противника, використовуючи перевагу в окремих системах озброєнь, які дозволяють мінімізувати російські потуги.

"Ми дійсно бачимо, що на деяких ділянках фронту ситуація залишається непростою - це лінія Сіверськ - Соледар - Бахмут, де активізувалися бойові дії. Ситуація навколо Авдіївки, Мар'їнки, Пісок, де ворог намагається використовувати тактику "вогневого валу" з протисканням оборони, але ми тримаємось", - розповів експерт.

Він зауважив, що надання військової закордонної допомоги стабілізує ситуацію, але "хочемо, щоб її було більше".

"Ми маємо розуміти, що ця війна надовго. Вона не завершиться до кінця року - зима і далі ми будемо вести бойові дії. Зимові дії насамперед будуть ускладнювати положення російської армії. Ми маємо готуватися до тривалого протистояння і далі, сподіваючись на нашу міцність і витримку та на стабільність військової допомоги США та Європи", - наголосив експерт.

На його думку, прогнози, що зима змінить настрої в Європі, дещо перебільшені.

"Європа розуміє, що через зменшення допомоги Україні, вона почне ризикувати власною безпекою і думаю, що це доходить до тих громадян, які думали, що ця війна їх обійде", - підсумував Згурець.