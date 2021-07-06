Данілов: РНБО запровадила санкції щодо 100 українців зі списку Мінфіну США
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про запровадження обмежень щодо 100 громадян України, які раніше потрапили під санкції Мінфіну США
Про це Данілов сказав у інтерв'ю "24 каналу".
"На сьогодні встановлено, що зі 130 людей, які під санкціями Мінфіну, 127 живі та здорові, а 4 померли. Стосовно 100 з цих людей РНБО ввела санкції, вони вже введені. Відносно решти ми отримуємо додаткову інформацію від партнерів", - сказав Данілов.
Секретар РБНО уточнив, що санкції запровадили на останньому засіданні органу.
"Залишилося ще 27. Ми з ними зараз розбираємось", - додав Данілов.
- Нагадаємо, раніше РНБО запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.
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