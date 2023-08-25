Данілов: Росія не може перемогти Україну у військовий спосіб. Тому в неї є план "Б"

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план В. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну", - сказав він.

Водночас чиновник запевнив, що Україна не втрачає пильності.

"Не допустимо до подій, на які розраховує Російська Федерація за рахунок тих медіаколаборантів, яких ми останнім часом фіксуємо все більше і більше, які приїхали з Луганська свого часу, там із колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять у ютубах", - сказав Данілов.

Він уточнив, що ці "експерти" перебувають поза межами України.

"А проте видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують", - зазначив секретар РНБО.