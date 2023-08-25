Данілов: Росія не може перемогти Україну у військовий спосіб. Тому в неї є план "Б"
Росія усвідомлює, що не може перемогти Україну у військовий спосіб, тому робить ставку на внутрішню дестабілізацію нашої країни
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план В. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну", - сказав він.
Водночас чиновник запевнив, що Україна не втрачає пильності.
"Не допустимо до подій, на які розраховує Російська Федерація за рахунок тих медіаколаборантів, яких ми останнім часом фіксуємо все більше і більше, які приїхали з Луганська свого часу, там із колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять у ютубах", - сказав Данілов.
Він уточнив, що ці "експерти" перебувають поза межами України.
"А проте видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують", - зазначив секретар РНБО.
- Раніше Данілов заявляв, що Росія продовжує приховану мобілізацію.
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