Росія намагається вербувати на війну в Україні найманців у країнах Центральної Азії, - Данілов

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Сьогодні (росіяни, - ред.) намагаються до цих речей долучати представників інших країн, країн Центральної Азії, але охочих воювати на боці Росії не так багато", - зауважив він.

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Крім того, Данілов зазначив, що у РФ не припиняється проведення прихованої мобілізації.

Коментуючи ситуацію на фронті він нагадав, що війна – це важка і складна робота, але повністю контрольована.

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"Що стосується фронту. Дякуючи нашим захисникам і захисницям, ситуація, яка кажуть військові, важка, але повністю контрольована. На деяких ділянках фронту є просування для звільнення наших територій, на певних ділянках фронту кожного дня ідуть запеклі бої, наші військові міцно стоять на нашій території, не дають агресору просуватися вперед. Це складна, важка робота, але це війна", - додав секретар РНБО.