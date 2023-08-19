Про це поінформував Андрій Піонтковський в етері Еспресо.

За його словами, події, як у Махачкалі, будуть поглиблюватися, якщо у вересні в РФ оголосять мобілізацію, адже близько 10% росіян активно підтримують війну проти України, 10 - 15% виступають проти.

"Основна маса людей, що коливається, десь 80%, які в березні минулого року із задоволенням подивилися б парад перемоги на Хрещатику, але зараз для них головне не стати м’ясом у нових російських штурмах і так званих наступах, які вони планують. Тому оголошення мобілізації, чому його й відтягують до останньої миті, просто обурить цю масу, і махачкалинські події стануть загальноросійськими", - наголосив він.