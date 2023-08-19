Піонтковський спрогнозував реакцію росіян на нову мобілізацію
Більшість росіян обуриться в разі оголошення нової хвилі мобілізації, тому її відтягують до останнього
Про це поінформував Андрій Піонтковський в етері Еспресо.
За його словами, події, як у Махачкалі, будуть поглиблюватися, якщо у вересні в РФ оголосять мобілізацію, адже близько 10% росіян активно підтримують війну проти України, 10 - 15% виступають проти.
"Основна маса людей, що коливається, десь 80%, які в березні минулого року із задоволенням подивилися б парад перемоги на Хрещатику, але зараз для них головне не стати м’ясом у нових російських штурмах і так званих наступах, які вони планують. Тому оголошення мобілізації, чому його й відтягують до останньої миті, просто обурить цю масу, і махачкалинські події стануть загальноросійськими", - наголосив він.
- 15 серпня у Махачкалі столиці Дагестану (одна з республік Росії) на АЗС й суміжних територіях відбулася серія вибухів та велика пожежа, внаслідок якої постраждали понад 80 людей, щонайменше 35 загинули.
- Пізніше слідчі РФ назвали основну версію вибуху на АЗС та СТО. За їхніми даними, причиною вибуху в Махачкалі могло стати порушення зберігання агрохімікатів із пожежонебезпечними характеристиками.
- 17 серпня в РФ зарештували орендаря складу на автозаправці в Махачкалі, де стався вибух, внаслідок якого загинули понад 30 людей: він нібито зберігав там 100 тонн селітри.
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