Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

"До Москви привезли обвинуваченого у справі про вибух у Махачкалі Ельдара Насрулаєва, Басманний суд у закритому режимі сьогодні розгляне питання про його арешт", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка, який орендував склад на АЗС, обвинувачують у зберіганні продукції, що не відповідає вимогам безпеки і спричинило смерть двох і більше осіб. За інформацією видання, орендар нібито зберігав на складі 100 тонн селітри.

Санкція інкримінованої статті передбачає 10 років ув'язнення.

У ТАСС поінформували, що Насрулаєва арештували на 2 місяці.