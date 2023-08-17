Начебто зберігав 100 т селітри: в РФ заарештували орендаря складу на АЗС у Махачкалі, де стався вибух
У Росії в четвер, 17 серпня, арештували орендаря складу на автозаправці в Махачкалі, де стався вибух, внаслідок якого загинули понад 30 людей: він нібито зберігав там 100 тонн селітри
Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
"До Москви привезли обвинуваченого у справі про вибух у Махачкалі Ельдара Насрулаєва, Басманний суд у закритому режимі сьогодні розгляне питання про його арешт", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка, який орендував склад на АЗС, обвинувачують у зберіганні продукції, що не відповідає вимогам безпеки і спричинило смерть двох і більше осіб. За інформацією видання, орендар нібито зберігав на складі 100 тонн селітри.
Санкція інкримінованої статті передбачає 10 років ув'язнення.
У ТАСС поінформували, що Насрулаєва арештували на 2 місяці.
- 15 серпня у Махачкалі столиці Дагестану (одна з республік Росії) на АЗС й суміжних територіях відбулася серія вибухів та велика пожежа, внаслідок якої постраждали понад 80 людей, щонайменше 35 загинули.
- Пізніше слідчі РФ назвали основну версію вибуху на АЗС та СТО. За їхніми даними, причиною вибуху у Махачкалі могло стати порушення зберігання агрохімікатів із пожежонебезпечними характеристиками.
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