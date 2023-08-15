Слідчі РФ назвали версію вибуху АЗС в Дагестані, де загинули понад 30 людей
Правоохоронці Росії назвали основну версію вибуху на АЗС та СТО в Махачкалі, які забрали життя понад 30 людей, ще приблизно така ж кількість – травмовані
Про це ТАСС повідомили у пресслужбі СК РФ.
Попередньо Порушення зберігання агрохімікатів із пожежонебезпечними характеристиками могло стати причиною вибуху на автозаправній станції у Махачкалі.
"Остаточні висновки про причини того, що сталося, слідство зробить за результатами проведених слідчих дій та призначених експертиз", - йдеться у поширеному повідомленні.
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, з посиланням на свої джерела, відтворив хронологію пожежі. Все почалося з займання у суміжному приміщенні, яке складалося з чотирьох боксів, два з яких займала станція технічного обслуговування, два інших були пристосовані під склад добрив.
Причиною пожежі став вибух газобалонного обладнання автомобіля, що перебував усередині СТО. Вогонь поширився на сусідні бокси. Після вибуху селітри вогонь перекинувся на АЗС. В результаті – знову вибух, тепер уже цистерни з паливом на цій АЗС.
- Нагадаємо, напередодні у Махачкалі на АЗС й суміжних територіях відбулася серія вибухів та велика пожежа, постраждали понад 80 людей, щонайменше 35 загинули.
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