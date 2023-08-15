В Дагестані прогримів вибух на АЗС: 12 загиблих, близько 50 постраждалих
У Махачкалі, столиці Дагестану (одна з республік Росії) на автозаправці стався вибух, постраждали понад 60 осіб, серед них більше як 10 - загинули
Про це повідомив голова Дагестану Сергій Меліков.
Площа пожежі внаслідок вибуху становить 500 кв. метрів. За інформацією голови республіки, загинуло 12 людей, двоє з них — діти, та ще 50 постраждалі. Причина вибуху — невідома.
Міністерство надзвичайних ситуацій РФ опублікувало відео, як рятувальники гасять полум'я. На місці працюють понад 260 осіб та 80 одиниць техніки.
За інформацією російських ЗМІ, вогонь перекинувся й на сусідні будівлі.
- Нагадаємо, у Сергієвому Посаді Московської області Росії вранці 9 серпня пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі. Станом на вечір влада заявила про 60 постраждалих, ще 8 осіб вважають зниклими безвісти.
- Пізніше стало відомо, що завод, де прогримів вибух, брав участь у розробці російського "стелс"-бомбардувальника нового покоління "Посланник".
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