Про це повідомив голова Дагестану Сергій Меліков.

Площа пожежі внаслідок вибуху становить 500 кв. метрів. За інформацією голови республіки, загинуло 12 людей, двоє з них — діти, та ще 50 постраждалі. Причина вибуху — невідома.

Міністерство надзвичайних ситуацій РФ опублікувало відео, як рятувальники гасять полум'я. На місці працюють понад 260 осіб та 80 одиниць техніки.

За інформацією російських ЗМІ, вогонь перекинувся й на сусідні будівлі.