Завод, що вибухнув під Москвою, брав участь у розробціі новітнього бомбардувальника, – росЗМІ
Підірваний у Підмосковному Сергієвому Посаді завод брав участь у розробціросійського "стелс"-бомбардувальника нового покоління "Посланник"
Про це повідомляє росЗМІ "Агентство. Новини" з посиланням на документи.
Згідно з російським сайтом держзакупівель, це підприємство не просто продовжує постачати оптику російським силовикам, але й з 2019 року бере участь у розробленні стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління, пише росЗМІ.
З березня 2022 року держконтракти заводу припинили публікувати, але укладені раніше контракти досі доступні.
Серед договорів – "виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи на тему шифр: "Посланник-1ОЕП/Л", термін виконання контракту – 2027 рік, зауважує видання.
Вартість цих робіт – 69 млн рублів (близько $711 000).
Замовником робіт є національний дослідницький інститут "Екран", який займається розробкою обладнання для військової авіації.
"Посланник" – дальній бомбардувальник-ракетоносець, який розробляє конструкторське бюро "Туполєв" для Міноборони РФ з 2009 року.
Російська пропаганда повідомляла, що в конструкції цього літака широко застосовуватимуться технології та матеріали, що знижують помітність за технологією "стелс".
Згідно з джерелами окупантів, "Посланник" нібито буде здатний нести наявні та перспективні стратегічні крилаті ракети, високоточні авіабомби, гіперзвукову зброю, а також буде оснащений новітніми засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби.
За двома іншими чинними держконтрактами завод у Сергієвому Посаді постачає Росгвардії біноклі та дозиметри.
У 2019 році завод поставив НДІ "Екран" станції попередження про опромінення, які встановлюються на військові гелікоптери та літаки.
- Нагадаємо, у Сергієвому Посаді Московської області Росії вранці 9 серпня пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі. Станом на вечір влада заявила про 60 постраждалих, ще 8 осіб вважають зниклими безвісти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе