Під Москвою пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі: щонайменше 35 постраждалих
У Сергієвому Посаді Московської області Росії у середу, 9 серпня, пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі: відомо про щонайменше 35 постраждалих
За даними місцевої влади кількість постраждалих зросла до 35 осіб, четверо з них у тяжкому стані, додає видання РИА Новости.
До цього російське пропагандистське видання РИА Новости повідомляло, що за словами губернатора Московської області Андрія Воробйова, внаслідок вибуху постраждала 31 людина. 19 осіб госпіталізували, з них 3 - отримали тяжкі поранення.
"Зараз на місці триває розбір завалів, проведено евакуацію з усіх будівель самого заводу, а також із найближчого дитячого садка", - йдеться у повідомленні.
Російський тг-канал Baza поінформував, що кількість постраждалих зросла до 25. Майже всі з них отримали осколкові-вибухові травми.
Російське пропагандистське інформагенство ТАСС вказує, що вибух стався в ангарі з піротехнікою на Загірському оптико-механічному заводі. Зруйновано склад площею 1,6 тис.км².
За інформацією медиків постраждало 16 осіб.
Про вибух писало російське пропагандистське видання РИА Новости, посилаючись на інформацію екстрених служб.
"На оптико-механічному заводі в підмосковному Сергієвому Посаді стався вибух, інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Фото: t.me/rian_ru
Зазначається, що заводі після вибуху оголосили "тотальну евакуацію", на місце події прибули силовики та місцева влада, зокрема, губернатор Московської області Андрій Воробйов.
- Також 9 серпня у селі Колотилівка Красноярузького району Бєлгородської області нібито впав невстановлений об'єкт. Влада заявляє про одного постраждалого.
- Тим часом у Криму було чутно вибухи у Джанкойському районі. Окупаційна влада заявляє про навчання військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
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