За даними місцевої влади кількість постраждалих зросла до 35 осіб, четверо з них у тяжкому стані, додає видання РИА Новости.

До цього російське пропагандистське видання РИА Новости повідомляло, що за словами губернатора Московської області Андрія Воробйова, внаслідок вибуху постраждала 31 людина. 19 осіб госпіталізували, з них 3 - отримали тяжкі поранення.

"Зараз на місці триває розбір завалів, проведено евакуацію з усіх будівель самого заводу, а також із найближчого дитячого садка", - йдеться у повідомленні.

Російський тг-канал Baza поінформував, що кількість постраждалих зросла до 25. Майже всі з них отримали осколкові-вибухові травми.

Російське пропагандистське інформагенство ТАСС вказує, що вибух стався в ангарі з піротехнікою на Загірському оптико-механічному заводі. Зруйновано склад площею 1,6 тис.км².

За інформацією медиків постраждало 16 осіб.

Про вибух писало російське пропагандистське видання РИА Новости, посилаючись на інформацію екстрених служб.

"На оптико-механічному заводі в підмосковному Сергієвому Посаді стався вибух, інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/rian_ru

Зазначається, що заводі після вибуху оголосили "тотальну евакуацію", на місце події прибули силовики та місцева влада, зокрема, губернатор Московської області Андрій Воробйов.