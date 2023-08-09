Про це пише губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, нібито загорівся сінник на території приватної ділянки через ймовірне падіння невстановленого об'єкта.

⠀

"Є один постраждалий - чоловік з осколковим пораненням стопи. Бригадою швидкої необхідна медична допомога йому була надана, від госпіталізації чоловік відмовився. Оперативні служби працюють на місці та з'ясовують усі обставини події", - йдеться у повідомленні.