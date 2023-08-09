Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У селі на Бєлгородщині впав невстановлений об'єкт, влада заявляє про постраждалого

У селі на Бєлгородщині впав невстановлений об'єкт, влада заявляє про постраждалого

9 серпня, 2023 середа
08:59
Світ ЧП в селі Колотиловка

У селі Колотилівка Красноярузького району Бєлгородської області у середу, 9 серпня, нібито впав невстановлений об'єкт: влада заявляє про одного постраждалого

Про це пише губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, нібито загорівся сінник на території приватної ділянки через ймовірне падіння невстановленого об'єкта.

"Є один постраждалий - чоловік з осколковим пораненням стопи. Бригадою швидкої необхідна медична допомога йому була надана, від госпіталізації чоловік відмовився. Оперативні служби працюють на місці та з'ясовують усі обставини події", - йдеться у повідомленні. 

  • У ніч з 24 на 25 червня Шебекіно Бєлгородської області нібито потрапило під атаку БПЛА. Загорілось одне з промислових підприємств. 
Росія
Бєлгород
Читайте також:
Європейська Солідарність
7 серпня, 2023 понедiлок
"Слуги" проштовхують в порядок денний законопроєкт про вилучення землі і нерухомості без суду, - Павленко
Верховна Рада
7 серпня, 2023 понедiлок
У Раді пропонують запровадити в Україні ще одне державне свято – День подяки
Волинська трагедія, Польща
8 серпня, 2023 вiвторок
Польща виставляє умови щодо членства України в ЄС. Росія спостерігає "охолодження відносин", - Oko.press
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.94
    Купівля 36.94
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
9 серпня
09:36
російський корабль в Чорному морі
ЗСУ знайшли найслабші ланки Росії у Чорному морі, - розвідка Британії
09:33
Сергій Згурець
"Зелене світло" від Пентагону: Згурець спрогнозував, коли F-16 можуть з'явитися в небі України
09:33
лабораторія
Учені зробили прорив у розробці першої в історії вакцини проти вірусу Епштейна-Барра
09:05
крилата ракта "Калібр"
Росіяни вивели у Чорне море ракетоносій із 4 "калібрами"
09:00
Святий Пантелеймон
Покровитель медиків та вояків: 9 серпня – День пам’яті святого Пантелеймона
08:54
митний пост "Дзвінкове"
У Мінфіні сказали, хто має найбільший вплив на митницю
08:35
"Міс Всесвіт Індонезія"
В Індонезії учасниці конкурсу краси звернулись до поліції через сексуальні домагання організаторів
08:29
вертоліт
Українські військові збили черговий ворожий вертоліт
08:18
Ексклюзив
Олександр Ярославський
Бізнесмен Ярославський отримує по майже 17 тис. грн на місяць як почесний громадянин Харківщини, - депутатка
08:13
Окупанти вдарили по Нікопольщині
Окупанти вночі вдарили артилерією по Нікопольщині: загинув 18-річний хлопець, троє поранених
08:01
OPINION
Орест Сохар
Маска миротворця для Китаю
08:00
Оновлено
окупанти
У Росії зросла кількість втрат на Сватівсько-Кремінському напрямку. Загалом за добу на фронті ЗСУ ліквідували 820 окупантів, 17 БПЛА й 8 танків
07:39
Південна Корея братиме участь у робочій групі з імплементації української Формули миру
07:29
Хірокадзу Мацуно
Росія призупинила податкові угоди з майже 40 "недружніми" країнами. Японія висловила протест
06:45
безсоння
Лікарі пояснили, що відбувається з тілом, коли людина довго не спить
06:31
російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів
Держдеп не бачить ознак причетності вагнерівців до військового перевороту у Нігері
06:07
Снаряди 155-мм
"Все, що потрібно Україні": США планують більше як втричі збільшити виробництво снарядів
05:48
Держдеп США
У США відреагували на інформацію про затримання інформаторки РФ, яка збирала розвіддані про візит Зеленського на Миколаївщину
05:37
Литва прапор
Литва заморозила активи Росії та Білорусі на понад €100 млн
05:10
шторм
У Скандинавії вирує потужний шторм: є постраждалі, підтоплення та руйнування
04:42
Міжнародний кримінальний суд
Посол США в ОБСЄ підтвердив передачу доказів воєнних злочинів РФ до МКС
04:14
Прорвали оборону і повернулись: ЗСУ здійснили на Херсонщині рейд на лівий берег Дніпра, - ISW
03:46
Оновлено
москва, кремль
Мер Москви повідомив про атаку на місто двома безпілотниками
03:16
Фізичні вправи у лікарні
Фізичні вправи у лікарні прискорюють одужання пацієнтів, - дослідження
02:48
Нідерланди акції протесту ядерна зброя
У Нідерландах затримали 10 людей, які проникли на авіабазу з ядерною зброєю
02:20
Лукашенко
Ситуація гірша, ніж будь-коли: у ЄС згадали про фальсифікацію виборів у Білорусі та жорсткі репресії
01:52
У Дюссельдорфі евакуювали 13 тис. мешканців, щоб знешкодити бомбу часів ІІ Світової війни
01:24
ЗРК Patriot
Німеччина пропонує Польщі залишити на її території 3 системи ЗРК Patriot до кінця року
01:13
Карін Кнайсль і Володимир Путін
Ексочільниця австрійського МЗС Кнайсль, з якою на весіллі танцював Путін, оселилася в будиночку в російському селі
00:56
Satcube Швеція технології
Конкурент Starlink: Шведська Satcube почала постачати в Україну термінали супутникового інтернету
00:28
Оновлено
танк Leopard 1
Стало відомо, хто викупив у Бельгії 50 танків Leopard 1 для України, - ЗМІ
00:25
WhatsApp додав функцію демонстрації екрана під час відеодзвінка
2023, вiвторок
8 серпня
23:59
Оновлено
на фото горить будиноьк у Покровську після ракетного удару
Зеленський: унаслідок ракетного удару по Покровську 7 серпня загинули 9 людей
23:57
Оновлено
Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції
Ліга чемпіонів: результати і розклад усіх матчів 3-го раунду кваліфікації
23:36
Давид Арахамія
Арахамія: Торохтій має скласти мандат, я ініціюю його виключення з фракції
23:15
Володимир Зеленський
Зеленський запросив прем'єра Нідерландів на саміт Кримської платформи
23:07
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 серпня
22:49
Секретар РНБО Олексій Данілов
"Це була спецоперація, погоджена з Путіним": Данілов про заколот Пригожина
22:26
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
"Аріс" - "Динамо": букмекери дали прогноз на успіх киян у Лізі конференцій
22:21
Гурт Imagine Dragons випустив кліп, який зняли в Україні
Кліп гурту Imagine Dragons, знятий в Україні, – серед номінантів премії MTV Music Video Awards
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV