У селі на Бєлгородщині впав невстановлений об'єкт, влада заявляє про постраждалого
У селі Колотилівка Красноярузького району Бєлгородської області у середу, 9 серпня, нібито впав невстановлений об'єкт: влада заявляє про одного постраждалого
Про це пише губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
За його словами, нібито загорівся сінник на території приватної ділянки через ймовірне падіння невстановленого об'єкта.
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"Є один постраждалий - чоловік з осколковим пораненням стопи. Бригадою швидкої необхідна медична допомога йому була надана, від госпіталізації чоловік відмовився. Оперативні служби працюють на місці та з'ясовують усі обставини події", - йдеться у повідомленні.
- У ніч з 24 на 25 червня Шебекіно Бєлгородської області нібито потрапило під атаку БПЛА. Загорілось одне з промислових підприємств.
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