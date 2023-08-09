Про це повідомляє тг-канал Astra й так званий мер тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

"Жителі Джанкойського району анексованого Криму повідомляють про вибухи", - йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/Crimeanwind

Водночас окупанти вкотре перекрили Кримський міст й зупинили рух усього транспорту.

Натомість "мер" Севастополя Развожаєв повідомляє про навчання морського флоту РФ розрахунків хімічного та біологічного захисту.

"Так, запах неприємний, але це абсолютно безпечно. Використовуються табельні засоби аерозольного маскування", - написав він.

За його словами, у місті все спокійно.