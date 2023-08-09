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Поблизу Джанкоя в Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада каже про навчання

9 серпня, 2023 середа
10:58
Війна з Росією кримський вітер

У середу, 9 серпня, у Криму було чутно вибухи у Джанкойському районі. Окупаційна влада заявляє про навчання військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту

Про це повідомляє тг-канал Astra й так званий мер тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

"Жителі Джанкойського району анексованого Криму повідомляють про вибухи", - йдеться у повідомленні.

кримський вітер

Фото: t.me/Crimeanwind

Водночас окупанти вкотре перекрили Кримський міст й зупинили рух усього транспорту.

Натомість "мер" Севастополя Развожаєв повідомляє про навчання морського флоту РФ розрахунків хімічного та біологічного захисту.

"Так, запах неприємний, але це абсолютно безпечно. Використовуються табельні засоби аерозольного маскування", - написав він.

За його словами, у місті все спокійно.

  • Російська окупаційна влада у суботу, 5 серпня, заявила про знищення українського надводного безпілотника, який нібито зафіксували поблизу окупованого Севастополя.
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
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