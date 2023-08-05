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Окупанти заявили про знищення українського морського дрона поблизу Севастополя

5 серпня, 2023 субота
17:12
Війна з Росією Крим

Російська окупаційна влада у суботу, 5 серпня, заявила про знищення українського надводного безпілотника, який нібито зафіксували поблизу окупованого Севастополя

Про це повідомив так званий мер тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв. 

"У севастопольській морській зоні, у відкритому морі, флот виявив надводний безпілотник, який наразі продовжує рух. Вживаються всі необхідні заходи щодо його знищення", - написав він. 

Зазначається, що у зв'язку з цим спецслужби ухвалили рішення про обмеження руху шлюпок з пляжів Балаклави і назад.  

Згодом Развожаєв заявив, що сили російського флоту нібито знищили дрон. 

"Надводний безпілотник знищено силами флоту на великому віддаленні від берега в севастопольській морській зоні. Обмеження на рух водного транспорту в районі Балаклавського рейду знято", - йдеться у повідомленні. 

  • 5 серпня в районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи, які імовірно спричинені морськими дронами, - Росія заявляє про влучання у танкер і звинувачує в атаці Україну. Пізніше стало відомо, що Служба безпеки України разом із Військово-Морськими силами в районі Кримського мосту підірвала російський нафтовий танкер SIG, що перевозив паливо для окупаційних військ РФ.
  • Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки дронів на російські кораблі та заявив, що вони є повністю законними, адже проводилися у територіальних водах України. Для того, щоб "бавовна" у РФ припинилася, голова СБУ запропонував росіянам скористатися єдиною можливістю - "покинути територіальні води України та нашу землю".
  • Секретар Ради національної безпеки й оборони України заявив про розширення масштабів дальності бойової роботи по воєнних об'єктах РФ, назвавши російські цілі найкращим полігоном для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння.
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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