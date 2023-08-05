Про це повідомив так званий мер тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

"У севастопольській морській зоні, у відкритому морі, флот виявив надводний безпілотник, який наразі продовжує рух. Вживаються всі необхідні заходи щодо його знищення", - написав він.

Зазначається, що у зв'язку з цим спецслужби ухвалили рішення про обмеження руху шлюпок з пляжів Балаклави і назад.

Згодом Развожаєв заявив, що сили російського флоту нібито знищили дрон.

"Надводний безпілотник знищено силами флоту на великому віддаленні від берега в севастопольській морській зоні. Обмеження на рух водного транспорту в районі Балаклавського рейду знято", - йдеться у повідомленні.