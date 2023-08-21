Згурець не бачить передумов до того, що Росія оголосить мобілізацію найближчим часом

Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив у етері Еспресо.

"Насправді Російська Федерація зараз в основному проводить оборонну операцію. Для російських військ умовною перемогою буде, якщо вони утримують зайняті ними позиції. А далі переведуть подальше протистояння у формат виснажливих бойових дій. Тих сил та засобів, які сьогодні є у РФ, фактично достатньо, аби проводити оборонну операцію без оголошення загальної мобілізації. Якщо подивитися на втрати противника, навіть в особовому складі, то вони становлять 15-20 тисяч за оцінками Генштабу. А прихована мобілізація у Росії дозволяє поповнювати втрати щомісяця у межах 20 тисяч. Тобто фактично особовий склад дозволяє компенсувати ті втрати, які завдають наші Сили противнику на фронті", - зазначив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Сергій Згурець не бачить передумов до того, що ворог буде оголошувати мобілізацію найближчим часом.

"Разом з тим, це ставить завдання перед нашою стороною – підняти рівень втрат противника. Це виконується головним способом за рахунок використання артилерії. А питання боєприпасів зараз є критерієм оцінки спроможності європейських країн та США забезпечити українську армію. Зараз за рахунок артилерії ми домоглися знищення значної кількості ворожої сили, відповідно, резерви противника підтягуються у першу лінію оборони. Тобто напруження у ворога зростає, резерви зменшуються. Але в цілому забезпечується певна динамічна рівновага у можливостях російської та української арміях. Поки що жодна з армій немає суттєвої переваги на полі бою. Таким чином жодна зі сторін не може забезпечити перехоплення стратегічної ініціативи", - підсумував Згурець.