Це може загрожувати стійкості російської оборони на багатьох критичних ділянках фронту, зазначають у звіті Інституту вивчення війни.

Стало відомо, що російські фронтові підрозділи, особливо на півдні України, часто стикалися з погіршеним моральним станом після українських ударів по тилах.

Проблеми з моральним духом можуть швидко поширитися серед російських військ, особливо у випадку, якщо один із підрозділів під тиском буде розгромлений, що може викликати паніку та суттєво погіршити бойові можливості інших російських військових формувань.

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"Прорив лінії оборони може загрожувати єдності оборонної системи, а такий вразливий прорив у російських оборонних позиціях створює слабкість, якою можуть скористатися українські військові", – йдеться в публікації.

Окупантам також, ймовірно, не вистачає необхідних резервів для ротації підрозділів, що вийшли з ладу, що робить обов'язковим збереження бойового духу в передових підрозділах, зазначають аналітики.