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Огляд

"Бавовна" у Москві, пожежа у Дагестані та Єкатеринбурзі: де вибухало у ворога впродовж тижня

Андріана Стахів
20 серпня, 2023 неділя
15:46
Війна з Росією У Єкатеринбурзі горить будівля льодової арени

Черговий тиждень знову приніс Москві неспокійні "бавовняні" дні, палало у Єкатеринбурзі й Дагестані, гучно було також і на курському вокзалі

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях в тижневому огляді Еспресо.

У Москві знову вибухало та летіли уламки

москва, кремль

У російській столиці знову літають безпілотники та працює ППО, а тим часом поблизу Москви палає черговий склад, кий гасять гелікоптери. Проте цьоготижнева "бавовна" виглядає дещо меншою, аніж до того.

  • У ніч з 17 на 18 серпня жителі Москви чули вибухи в районі "Москва-Сіті". Міський голова Собянін повідомив, що уламки впали в районі Експоцентру. Проте значних руйнувань та постраждалих нібито немає. Тим часом у російському міноборони заявили, що начебто збили БПЛА за допомогою ППО. 
  • У ночі 20 серпня у ворожій столиці також працювало ППО. Кажуть, начебто збили український безпілотник. Ймовірно через це приблизно о 3 годині ночі у московських аеропортах Внуково та Домодєдово затримували рейси на виліт та приліт. А деякі авіарейси направляли до Шереметьєва. "БПЛА був збитий засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнав аварії в безлюдному районі. Постраждалих та руйнувань немає", - пишуть у міноборони РФ.
  • Трохи згодом, недільного ранку, 20 серпня, у підмосковному Подольську загорівся 6-поверховий склад Ozon. Пожежа зайнялася на складі у підмосковному Подільську на площі 375 квадратів. За інформацією у рос.пабліках пожежі надано третій ранг. Співробітників евакуювали, на місці працюють екстрені служби. Пожежу намагаються загасити з допомогою гелікоптерів.

"Бавовна" розростається та розквітає у різних областях Росії

Пошкодження залізничного вокзалу у Курську внаслідок атаки БПЛА

Неспокійним виявився тиждень і для інших міст та областей росіян, де також лунали вибухи та нібито працювала російська ППО.

  • Зокрема, у середу, 16 серпня, міністерство оборони Росії заявило, що Україна, на їхню думку, атакувала трьома безпілотниками об'єкти в Калузькій області РФ. Зазначається, що російська ППО нібито встановила та своєчасно знищила усі БПЛА. За даними ворожого міноборони, пошкоджень та постраждалих немає.
  • Також 19 серпня невідомий безпілотник, імовірно, влучив у військовий аеродром "Сольци" у Новгородській області Росії. Міноборони РФ тоді традиційно звинуватили Україну в ударі. Зазначається, що внаслідок теракту на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, яке було оперативно ліквідовано пожежниками.
  • Зранку неділі, 20 серпня, росіяни заявили про атаку БПЛА на Ростов та вокзал у Курську. Про атаку дронів у Курську повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт: "Атака українського безпілотника у Курську. За попередньою інформацією, він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа". За його словами, п'ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла. За словами Старовойта, постраждали дах, фасад та перша платформа. Також внаслідок вибухової хвилі є пошкодження у залі очікування та пішохідному тунелі. Тим часом губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що три дрони були збиті засобами радіоелектронної боротьби, застосування протиповітряної оборони нібито не знадобилося.
  • Ще трохи згодом 20 серпня у Бєлгородській області заявили про нібито збиття 12 повітряних цілей. Губернатор області Гладков стверджує, що над містом та областю спрацювала ППО, яка "знищила" цілі на підльоті до районного центру. 

Пожежа у Єкатеринбурзі та вибухи у Дагестані

пожежа, Росія, РФ, Дагестан

У російському Єкатеринбурзі у четвер, 17 серпня, спалахнув головний будмайданчик льодової арени. Рятувальники евакуювали 200 людей. РосЗМІ зазначають, що на даху льодової арени горіли лакофарбові та пінопластові вироби.  "Інформації щодо постраждалих не надходило. Пожежники проводять обстеження будівлі з метою пошуку вогнища займання", – повідомили у їхньому МНС.

Але набагато потужніша пожежа унаслідок вибуху розгорілася у Дагестані. У Махачкалі, столиці Дагестану, який є однією із республік Росії, на автозаправці стався вибух, через який постраждали понад 80 людей, а щонайменше 35 загинули. На виїзді з Махачкали спалахнув автосервіс, після чого вогонь перекинувся на розташовану поруч заправку. Telegram-канал Shot з посиланням на джерело в МНС писав, що через вибухову хвилю паливо накрило людей, які прийшли подивитися на пожежу.

Хвилювання у Чорному морі та на ТОТ

росія флот

Фото: reuters

Цього тижня у Чорному морі великого ажіотажу не спостерігалося, варто зазначити, як і на тимчасово окупованих територіях. Проте й зовсім спокійно також не було.

Зокрема, Росія звинуватила Україну в атаці на Чорноморський флот увечері четверга, 17 серпня. Мовляв, "ЗСУ здійснено безрезультатну спробу атакувати морським безпілотником кораблі Чорноморського флоту, які виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, за 237 км на південний захід від Севастополя", заявляють терористи. Вони переконують, що нібито знищили український морський безпілотник, а їхні кораблі продовжують виконувати свою роботу.

А вже у п'ятницю, 18 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. За даними мера міста, може бути пошкоджене залізничне полотно. Окрім того, зазначається, що вчора ввечері, 17 серпня, було "трохи" гучно в тимчасово окупованих Токмаку та Кирилівці. 

Думки експертів

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих розповів у ефірі Еспресо, що удари по ворогу морськими та повітряними засобами можуть бути перспективою блокування флоту РФ.

"Дійсно, є перспективи повної блокади. Ситуація у розвитку. Удари невідомих засобів повітряного та морського базування все глибші і глибші відносно лінії зіткнення. Сили оборони не беруть на себе відповідальність, але вони дивним чином відповідають завданню щодо порушення глибокої логістики ворога - забезпечення паливно-мастильними матеріалами", - сказав він.

Тим часом у британській розвідці зазначають, що у Росії зростає тиск на керівників повітряно-космічних сил, особливо на начальника штабу генерал-полковника Віктора Афзалова. Це пов’язано з погіршенням ситуації з ППО на заході Росії, де часто атакують безпілотники. Безпілотники регулярно долітають до Москви, на що звертають увагу у Британії.

"Удари глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін майже напевно вдерся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", - кажуть у розвідці.

Україна
Росія
ППО
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
Чорне море
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