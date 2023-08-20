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Британська розвідка припускає, що України використовує SA-5 Gammon, як наземну балістичну ракету

20 серпня, 2023 неділя
10:29
Війна з Росією ЗРК

У розвідці зазначили, що Україна, ймовірно, могла переобладнати й використовувати зенітні ракети С-200, які у країнах НАТО позначають SA-5 Gammon, як наземну зброю

Про це інформує британська розвідка з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

За даними розвідки, у Росії зростає тиск на керівників повітряно-космічних сил, особливо на начальника штабу генерал-полковника Віктора Афзалова. Це пов’язано з погіршенням ситуації з ППО на заході Росії, де часто атакують безпілотники.

"Удари глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін майже напевно вдерся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", - йдеться в заяві.

Безпілотники регулярно долітають до Москви, на що звертають увагу у Британії. Також стали частішими повідомлення про удари ракетами С-200, які в НАТО позначають як SA-5 Gammon.

"Цю зброю радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів вилучено з озброєння України для ППО. Однак тепер вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета", - припускають у британській розвідці.

Біля Москви начебто збили безпілотник: що відомо

Як пише РИА Новости, приблизно о 3 годині ночі у московських аеропортах Внуково та Домодєдово затримували рейси на виліт та приліт. Деякі авіарейси направляли до Шереметьєва.

Ймовірно, це пов'язане з черговою спробою прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку, про яку о 04:34 заявив мер Москви Сергій Собянін. За його словами, силами ППО вона нібито була припинена.

Згодом про атаку дронів прозвітувало і міністерство оборони РФ. Там зазначили, що 20 серпня близько 4 ранку за московським часом начебто було припинено спробу "київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу" по об'єктах на території Москви та Московської області.

Там наголошують на тому, що ППО виявила безпілотник, який летів над територією Ступінського району Московської області у напрямку до Москви.

"БПЛА був збитий засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнав аварії в безлюдному районі. Постраждалих та руйнувань немає", - пишуть у міноборони РФ.

Третій регіон РФ під атакою БПЛА за ранок - Ростов

Так, губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що три дрони були збиті засобами радіоелектронної боротьби, застосування протиповітряної оборони нібито не знадобилося.

"Сьогодні рано-вранці у нас в області була спроба теракту з використанням дронів-камікадзе. За БПЛА успішно відпрацювала РЕБ. ППО не застосовувалося через малий розмір мети. Два дрони впали на території військової частини в Каменську, ще один - за кілометр на північ від Новошахтинська", - написав губернатор.

За його словами, жертв і руйнувань внаслідок падіння дронів немає.

Також 19 серпня невідомий безпілотник, імовірно, влучив у військовий аеродром "Сольци" у Новгородській області Росії. Міноборони РФ тоді традиційно звинуватили Україну в ударі.

Україна
Росія
ППО
російська армія
окупанти
НАТО
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