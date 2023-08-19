Про це повідомили місцеві telegram-канали.

Також у міноборони РФ звинуватили Україну в ударі.

"Сьогодні близько 10.00 мск київський режим здійснив терористичну атаку із застосуванням БПЛА коптерного типу на військовий аеродром у Новгородській області", - йдеться.

Зазначається, що внаслідок теракту на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, яке було оперативно ліквідовано пожежними розрахунками. Пошкодження зазнав один літак, постраждалих унаслідок терористичного акту немає.

У своєму telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що після удару по авіабазі, російські окупанти розпочали передислокацію.

"Після удару по авіабазі "Сольци" відбувається передислокація декаліькох бортів Ту-22м3 на "Оленью", - йдеться у дописі.