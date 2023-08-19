На авіабазі Сольці в Новгородській області горять два літаки, імовірно через удар безпілотника, - росЗМІ
Невідомий безпілотник, імовірно, влучив у військовий аеродром "Сольци" у Новгородській області Росії
Про це повідомили місцеві telegram-канали.
Також у міноборони РФ звинуватили Україну в ударі.
"Сьогодні близько 10.00 мск київський режим здійснив терористичну атаку із застосуванням БПЛА коптерного типу на військовий аеродром у Новгородській області", - йдеться.
Зазначається, що внаслідок теракту на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, яке було оперативно ліквідовано пожежними розрахунками. Пошкодження зазнав один літак, постраждалих унаслідок терористичного акту немає.
У своєму telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що після удару по авіабазі, російські окупанти розпочали передислокацію.
"Після удару по авіабазі "Сольци" відбувається передислокація декаліькох бортів Ту-22м3 на "Оленью", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, у ніч з 17 на 18 серпня жителі Москви чули вибухи.
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